#Samentegencorona: hartverwarmende acties en mooie initiatieven HLA

13 maart 2020

11u11 74 Samen Tegen Corona! Het coronavirus verandert ons dagelijks leven nu echt. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je de mensen die in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Alle jouw videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Extra aandacht voor bewoners in woonzorgcentra

• Kinderen uit de lagere school ‘Trap Op’ in Retie gingen de bewoners van het lokale woonzorgcentrum ‘Annadal’ een hart onder de riem steken. Van achter het raam lieten de kinderen met zelfgemaakte tekeningen aan de bewoners weten dat ze hen graag zien. Bekijk de hartverwarmende video hier:

• Heel wat rusthuizen en woonzorgcentra zullen de komende weken contactmomenten organiseren via Skype of Facetime. In het zorgcentrum Neerhof in het Oost-Vlaamse Elst kunnen familieleden van bewoners ook brieven en kaartjes opsturen die het animatieteam zal voorlezen aan de ouderen.

Buren helpen elkaar met boodschappen

• Het grafisch bureau Just Goe heeft een kaartje ontworpen dat je bij je buren in de bus kan steken om hen een helpende hand te bieden. Je kan het kaartje downloaden op de website.

• Op Facebook worden solidariteitsgroepen opgestart per regio. Met de slagzin “Verspreid solidariteit, geen virus” brengen die groepen mensen die hulp willen bieden en zij die hulp nodig hebben, met elkaar in contact. Je kan er ook een affiche downloaden om voor het raam te hangen en zo duidelijk te maken dat je graag helpt waar mogelijk.

• Overal verschijnen berichten van organisaties of mensen die kwetsbare personen willen helpen. Onder meer het sociaal meldpunt Polderhart biedt aan om boodschappen te doen. Wie beroep wil doen op hun hulp, kan zich aanmelden via Facebook. Ook Sara Beunckens uit Bilzen en haar dochters willen graag hun steentje bijdragen, en verdelen onderstaande briefjes in hun buurt.

• Ook op Whatsapp verzamelen buren in chatgroepen, waar mensen die hulp nodig hebben boodschappenlijstjes en andere vragen kunnen delen. Een buurtcomité uit het Vlaams-Brabants dorp Blanden startte de groep ‘Ga shoppen en neem mee’, waar zich al 13 vrijwilligers hebben aangemeld.

Steun voor lokale handelaars

• Horecazaken en handelaars worden hard getroffen door de maatregelen. Om hen te ondersteunen, klinkt een oproep aan de eigenaars van de handelspanden om waar mogelijk de huur voor deze maand kwijt te schelden.

Wij verhuren een pand aan een koffiehuis. Deze maand hoeven ze geen huishuur te betalen. Dat is een kleine bijdrage voor ons aan de enorme schade die de kleinhandel lijdt. U mag dit rt in de hoop dat andere huiseigenaars ons voorbeeld volgen. #samenerdoor Guillaume V.d.Stigh.(@ GuillaumeVdS) link

• Lokale handelaars die vanavond de deuren moeten sluiten, verliezen al hun inkomsten voor de rest van de maand. Wie hen een duwtje in de rug wil geven, kan nu een geschenkbon kopen om later uit te geven.

Zo heeft die toch al wat inkomsten en kan je binnen enkele weken volop gaan genieten. #samenerdoor pic.twitter.com/JU6mW2nAI6 Tom Ongena(@ tomongena) link

Bedrijven zoeken creatieve oplossingen voor hun medewerkers

• Voor bedrijven die medewerkers laten telewerken en alle thuiswerkers, werd een website opgericht waar heel wat tips gebundeld worden. Iedereen kan er bovendien interessante weetjes rond telewerken delen.

• Een bedrijf in Harelbeke biedt opvang aan voor kinderen van medewerkers. Een jobstudent zal er vanaf maandag aan de slag gaan om de kindjes op te vangen.

• Het coronavirus beheerst de gesprekken. De collega’s van het Antwerps reclamebureau Friendship hebben daar een originele actie aan gekoppeld. Wanneer iemand ‘corona’ zegt, moet er een cent in de ‘corona pot’. Eens alles achter de rug is, zal al dat geld uitgegeven worden bij de lokale horecazaken. De pot raakt intussen al goed gevuld, laten ze weten.

Hulpverleners en organisaties krijgen een duwtje in de rug

• Het Rode Kruis roept op om bloed te blijven geven. “De bloedinzamelingen gaan NIET dicht”, zegt het Rode Kruis op Twitter. “We moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen kunnen desastreus zijn.”

Onze bloedinzamelingen gaan 𝗡𝗜𝗘𝗧 dicht!

CEO @Vandekerckhove1: “We moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen kunnen desastreus zijn.”



Waar doneren ➡ https://t.co/6Tf7KV8T2R pic.twitter.com/yuFOg0ELM9 RodeKruis-Vlaanderen(@ RodeKruisVL) link

Opvang en onderwijs voor kinderen

• Heel wat mensen bieden aan om kinderen van vrienden en buren op te vangen, of spreken beurtrollen af met ouders van klasgenootjes.

• Smartschool, een digitaal platform dat op heel wat scholen in Vlaanderen wordt gebruikt, heeft een nieuwe tool gelanceerd voor realtime afstandsonderwijs. Een ex-leerkracht deelt heel wat educatieve filmpjes voor kinderen uit de lagere school.

• Niet alleen de lessen worden opgeschort, ook alle vrijetijdsactiviteiten kunnen de komende weken niet doorgaan. Dansschool Diamonds uit het Limburgse Gingelom geeft daarom dansles via filmpjes op Tiktok.

Veilig feesten in eigen huis

Cafés, restaurants en discotheken moeten de deuren sluiten, maar dat wil niet zeggen dat er niet gefeest kan worden. De Gentse nachtclub Kompass organiseert op zaterdag een ‘Lockdown Session’. Iedereen kan via Facebook de DJ-sets livestreamen.