#SamenTegenCorona: ga tijdens het paasweekend op paaseierenjacht HLA

09 april 2020

15u08 2 Samen Tegen Corona! Het coronavirus heeft ons dagelijkse leven veranderd. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je mensen die zorgen of in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Paaseierenjacht

Na de berenjacht, die ongelooflijk populair is, is het tijd voor een nieuwe wandeluitdaging. De Facebookpagina Paaseierenjacht roept op om tijdens het paasweekend een (tekening van) een paasei achter het raam te ‘verstoppen’. De paaseierenjacht belooft dubbele pret te worden, want ook de tekening maken of inkleuren kan de allerkleinsten even zoet houden.

‘Samen een groot hart’

Test Aankoop lanceert de actie ‘Samen een groot hart’ ten behoeve van het verzorgend personeel in rust- en ziekenhuizen. In samenwerking met het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijn Stichting wil Test Aankoop de instellingen die de grootste schokgolven van deze gezondheidscrisis opvangen financieel ondersteunen. De consumentenorganisatie schenkt de eerste 25.000 euro en roept haar 314.000 leden op om een donatie te doen. Wie wil steunen, kan kiezen voor een donatie van 5 euro (goed voor een isolatieschort en twee onderzoeksmaskers), 15 euro (twee isolatieschorten, twee onderzoeksmaskers en een FFP2-masker) of 25 euro (een isolatieschort, vier onderzoeksmaskers en een overall).

Jaguars en Land Rovers voor hulp- en zorgorganisaties

Jaguar Land Rover stelt haar persvloot ter beschikking van verschillende organisaties die de strijd met het coronavirus aangaan. Wereldwijd worden 308 voertuigen ingezet om die noodhulporganisaties te ondersteunen. Onder meer de Brusselse Voedselbank en Solidarité Grands Froids in Brussel hebben enkele auto’s ontvangen. “Dankzij deze extra wagen kan onze bediende het openbaar vervoer vermijden bij de uitoefening van zijn voor de organisatie cruciale taken. Dit is van essentieel belang voor de optimale werking van de Voedselbank”, vertelt Pierre Labouverie, afgevaardigd bestuurder van Voedselbank Brussel - Brabant.

Online platform koopinjebuurt.be

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) lanceert samen met VLAIO, Unizo, NSZ en VLAM de website koopinjebuurt.be. Het platform is een online verzamelplaats waar je als consument lokale handelaars op terug kan vinden. “De lokale economie is het bindmiddel van onze samenleving, dat moeten we ondersteunen”, zegt Hilde Crevits. “Met de website koopinjebuurt.be willen we een overzichtelijk beeld geven van zoveel mogelijk lokale handelaars over gans Vlaanderen. Zo kan je snel en eenvoudig informatie vinden over alle viswinkels of lokale speelgoedwinkels in je buurt.”

Handelaars kunnen zich registreren via een van de verschillende initiatiefnemers. Er zal binnenkort ook een gemeenschappelijke zoekmachine aan het nieuwe platform worden toegevoegd om het zoeken van de partners nog te vergemakkelijken.

Verpleegster uit Stekene krijgt telefoon van koningin Mathilde

Koningin Mathilde heeft thuisverpleegkundige Cindy Apers opgebeld, die op dat moment voor het Wit-Gele Kruis op bezoek was bij een COVID19-patiënt. De koningin moedigt met gelijkaardige telefoongesprekken hulpverleners aan. “Een warm gesprek dat kracht geeft om voort te doen”, reageert de thuisverpleegkundige uit het Oost-Vlaamse Stekene na het gesprek. “Het gesprek verliep heel vlot en warm, en duurde langer dan verwacht”, zegt ze. “Onze koningin nam uitgebreid de tijd om met mij en mijn patiënte te spreken. Ze bleek heel goed op de hoogte van medicatie en dergelijke, en is zich heel bewust van de kwetsbaarheid van onze patiënten.” Het paleis bevestigt dat het koningspaar met telefoongesprekken het medisch en verplegend personeel in het land wil ondersteunen.