#SAMENTEGENCORONA

duizenden Belgen applaudisseren straks voor alle zorgverleners, supporters AA Gent eren hen met spandoeken aan ziekenhuizen mvdb

18 maart 2020

14u06 0 In #samentegencorona bundelen we hartverwarmende initiatieven van de afgelopen dagen om ons door de coronacrisis te helpen. Je kan inspirerende verhalen nog steeds mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

- Duizenden Belgen applaudisseren straks om 20.00 uur thuis mee om zo alle artsen en verpleegkundigen te huldigen. Doel is om waardering te laten zien voor het belangrijke werk dat onze zorgverstrekkers leveren.

- Twee supporterclubs van AA Gent steken met een prachtig initiatief de zorgverleners in de Arteveldestad een hart onder de riem. Spandoeken met opschriften als ‘Zulke helden vind je zelden’ en ‘Dankzij jullie werk blijft de mensheid sterk’ sieren de parkings van drie Gentse ziekenhuizen. Ook in Aalst wordt het voorbeeld gevolgd.



- Nog in Gent zijn de eerste #ikblijfinmijnkot-truien en t-shirts een feit. Voor elke online bestelling gaat er vijf euro naar het goeie doel.



- Onze lezer Wilfried uit het Vlaams-Brabantse Kumtich (Tienen) legt met een straattekening het coronavirus symbolisch aan de ketting, zie foto boven. Achteraf keerde hij terug huiswaarts, terug naar zijn kot.



- De Aalsterse vloggers van Supercontent scheren hoge toppen met de allereerste muzikale ode aan viroloog Marc Van Ranst, dit - niet verwonderlijk - op de tonen van Marco Borsato’s ‘Hoe Het Danst’. Op nog geen 24 uur tijd staat de teller op YouTube al op meer dan 87.000 views. Ook op onze site wordt hun ludieke cover vlot gedeeld. Van Ranst zelf vindt het lied “geweldig”.



- Van Ranst geeft overigens bakkerij Gielis in Leuven een dikke pluim. Klanten vinden desinfecterende gel bij het pinautomaat en moeten strikte afstandsregels in acht houden. Tussen verkoper en klant staat er plexiglas.



- De spelers van KV Oostende roepen in een leuk filmpje iedereen nog eens op om in hun kot te blijven.



- Over heel Vlaanderen steken vrijwilligers en afhaalrestaurants de handen uit de mouwen om ouderen en kwetsbaren te helpen. Zo helpen buurtgenoten bij het rondbrengen van maaltijden in onder meer Brugge, Lanaken, Lokeren, Wervik en Ieper.



- Steeds meer Belgen zingen in navolging van de Italianen ‘tegen’ het coronavirus. Ze doen dat uiteraard zoveel mogelijk vanachter hun raam en delen volop filmpjes van hun zangkunsten.



- Een gepensioneerde huisarts merkt dat zijn oud-collega’s van de groepspraktijk in Houthalen-Helchteren overstelpt worden met vragen over het coronavirus. Om hen te helpen, beantwoordt hij via Facebook coronavirusvragen waarmee zijn oud-patiënten zitten.

- Door de coronamaatregelen kon Mounira Bazzi geen yogalesen meer geven, maar daar heeft de yogi iets op gevonden. Ze geeft nu vanuit haar woonkamer gratis les via Facebook Live. Op een paar dagen tijd heeft ze een netwerk van meer dan 400 kijkers opgebouwd.



- Niet echt hartverwarmend, dan wel eerder noodzakelijk: supermarkten over het hele land zijn nog niet hersteld van de hamsterwoede van eind vorige week. Vrachtwagenchauffeurs en het personeel in de bevoorradingscentra en supermarkten doen wat ze kunnen, maar door eerder hamstergedrag vliegen nieuw aangeleverde producten snel de deur uit, waardoor het probleem is stand gehouden wordt. Om daar paal en perk aan te stellen, hanteert de uitbater van twee Spar-winkels in twee deelgemeenten van Izegem (Emelgem en Kachtem) duidelijke regels, waardoor hamsteren niet langer kan. Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver vraagt supermarktklanten ook om eens een duim op te steken naar het winkelpersoneel, want mede door hen blijft het land draaien.

- Het Leuvense restaurant Rossi moet zoals alle andere horeca gesloten blijven. Om de klanten toch te plezieren leert chef-kok Felice Miluzzi je de kneepjes van het Italiaanse culinaire vak, dit via YouTube.