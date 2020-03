#SamenTegenCorona: applaus voor zorghelden, huisarts wordt dj en Aurelie (10) maakt pakkende video Redactie

19 maart 2020

12u35 0 Samen tegen corona! We gaan door een moeilijke periode, maar je staat er zeker niet alleen voor. Dat blijkt uit de talloze hartverwarmende initiatieven in Vlaanderen. Wil je de mensen die in quarantaine zitten zelf steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Al jouw videoboodschappen en acties om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Applaus voor onze zorghelden

In heel Vlaanderen gaven mensen gisteravond om 20 uur gehoor aan de oproep om te applaudisseren voor alle zorgverleners, die al enkele weken in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus. Enthousiastelingen stelden meteen voor om dit vandaag opnieuw te doen.

Een andere Vlaming riep eerder in onze krant al op om vrijdag onze dank massaal te betuigen aan onze zorghelden, met een fors applaus om 12 uur en met een wit laken dat we kunnen buitenhangen als teken van solidariteit. Die oproep krijgt de steun van heel wat BV’s onder de hashtag #mercivanuitmijnkot.

Aurelie (10) en leraar Vik maken videoclip

De 10-jarige Aurelie bracht haar dag als enige leerling door op het grote College van Sint-Niklaas. Haar ouders werken allebei in het ziekenhuis. Leerkracht Vik Noens maakte er een bijzonder filmpje van, op de ontroerende muziek van Lennaert Maes van ‘Lenny & De Wespen’: ‘Hou moed’

Eveline naait mondmaskers

Eveline Petry uit Berchem zet zich normaal in als vrijwilliger voor het Berrefonds, een vzw die zich inzet voor de ouders van sterrenkindjes. Dat zijn kinderen die stierven nog voor ze konden stappen. Nu maakt ze mondmaskertjes om het tekort in ziekenhuizen te drukken. “Zo zorgen we niet alleen voor de sterrenkindjes, maar ook voor het algemeen belang”, verklaart Eveline.

Bilzen opent ‘warme lijn’

De Stad Bilzen opent een ‘warme lijn’ om hulp te bieden aan inwoners die het nodig hebben. Mensen kunnen er terecht om een babbeltje te slaan of om hun boodschappenlijstje door te spelen. Wie tot de risicogroep behoort, kan contact opnemen.

Huisarts wordt (even) dj

Huisarts Paul Jansseune ontpopt zich tot dj van woonzorgcentrum Sint Anna in Bulskamp. De 82 bewoners van het woonzorgcentrum kunnen zondagvoormiddag genieten van hun persoonlijke ‘Radio Anna’, waarbij iedereen verzoeknummers mag aanvragen. Het woonzorgcentrum organiseert zoveel mogelijk acties om voor verstrooiing te zorgen. “Tot dinsdag hebben we mensen opgeroepen om iets leuks op te voeren in onze tuinen”, klinkt het. “Twee meisjes hebben gemusiceerd, de overburen kwamen met hun alpaca’s langs en familie parkeerde twee oldtimers.”

Kok gaat aan de slag in ziekenhuis

Hugo De Bodt, chef-kok in zijn restaurant La Table d’Hugo, gaat bij het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst aan de slag als vrijwilliger. “Je kan zagen over de coronaviruscrisis, of je kan iets doen”, zegt hij. Met zijn vrijwilligerswerk hoopt hij zijn steentje bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus.

Dat doet ook Koen Speltincx (39), zaakvoerder van ijsjeszaak Borgo Gelato uit Borgerhout. Hij sluit zijn zaak en gaat na drie jaar opnieuw aan de slag als verpleger. “Laat ons eerlijk zijn: ijsjes verkopen is geen essentiële dienstverlening, toch?”

Van sterkedrank naar ontsmettingsalcohol

Er wordt deze dagen geen gin gestookt bij distilleerderij Sterkstokers in Hoogstraten. Thoms Cuyvers en zijn team zijn overgeschakeld op het maken van ontsmettingsalcohol voor de medische sector. “We kregen er meer en meer vraag naar en in plaats van alles gewoon stil te leggen, helpen we op deze manier de medische wereld”, zegt Cuyvers. Apothekers mogen nog altijd contact opnemen via thomas@sterkstokers.be.

Hartje in krijt

Het AZ Delta in Roeselare reageert dankbaar op de woorden ‘personeel – AZ bedankt’ in combinatie met de tekening van een hartje die iemand op de parking heeft gekrijt. “Een ontroerende boodschap vandaag op de bezoekersparking van campus Wilgenstraat die onze artsen en medewerkers heel erg hebben gewaardeerd...”

Warmste straat van Gent

De bewoners van de Cecile Cautermanstraat in Gent laten de moed niet zakken. Zien we in het straatbeeld: een bemoedigend spandoek, een formuliertje voor zij die wat extra hulp kunnen gebruiken én een heuse minibib.