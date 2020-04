#SamenTegenCorona: al voor meer dan 165.000 euro aan horecawaardebonnen gekocht HLA

08 april 2020

15u11 0 Samen Tegen Corona! Het coronavirus heeft ons dagelijkse leven veranderd. We moeten meer afstand nemen, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Wil je mensen die zorgen of in quarantaine zitten steunen met een videoboodschap, of heb je een idee om je medemens te helpen, deel dan jouw initiatief, een hartverwarmende video, foto of bericht op sociale media met de hashtag #samentegencorona.

Alle videoboodschappen en praktische ideeën om anderen te helpen, zoals een initiatief om boodschappen te doen voor je buren, zijn meer dan welkom. Je kan mailen naar samentegencorona@hln.be of whatsappen naar 0474/74.65.02.

Crowdfundingsactie Cheer for Champions

Verschillende organisaties slaan de handen in elkaar en starten met een nationale crowdfundingsactie voor mentale ondersteuning in de zorg. Onder meer Ann Lemmens, Sean Dhondt, Gène Thomas, Leen Dendievel en Yanina Wickmayer zetten hun schouders onder ‘Cheer for Champions’ en roepen op om voor onze helden te supporteren met een gift. Met die giften biedt Cheer for Champions gratis mentaal-emotionele eerstelijnshulp aan de zorgverleners via de vzw Coaching for Heroes. Op de website kunnen zorg- en hulporganisaties ook zelf een pagina aanmaken om fondsen te werven voor hun eigen projecten rond mentale weerbaarheid.

165.000 euro horecawaardebonnen

Op vrijdag 3 april werd horeca-comeback gelanceerd, een online platform waarop iedereen zijn of haar favoriete café of restaurant kan steunen door waardebonnen aan te kopen.

Ondertussen zijn al meer dan 4.300 zaken geregistreerd op het platform, werden er bijna 4.000 waardebonnen aangekocht en staat de teller op meer dan 165.000 euro.

Matchingplatform voor helpers en organisaties

Vandaag lanceert een team vrijwilligers bij het Belgische bedrijf Bobex het eerste grote matchingplatform voor coronahulp. Bedrijven, organisaties of individuen kunnen er hun hulp aanbieden, en ziekenhuizen of andere organisaties kunnen er al hun aanvragen plaatsen. Op de website staat een handig overzicht van alle aanbiedingen en aanvragen, zodat partijen die ‘matchen’ snel met elkaar in contact kunnen komen.

Gratis sushi voor de zorg

Op dinsdag en donderdag krijgen de mensen die in de Aarschotse zorgsector werken een gratis sushimaaltijd. Bipan Gurung baat het sushirestaurant Shokudo uit in Aarschot en is fel begaan met de mensen die werken in de zorgsector. Als dankbetuiging voor hun harde werk maakt hij 600 sushimaaltijden klaar om uit te delen aan eenieder uit die sector. “Dinsdag bezorgden wij er al 300 en vandaag zijn we druk in de weer om de 300 andere voor te bereiden. Donderdagochtend verdelen we die dan, onder andere aan mensen van het Wit-Gele Kruis en een zorgcentrum in Rillaar. In totaal bezorgen we maaltijden op een vijftal locaties. We willen hen op die manier aanmoedigen in deze toch wel heel moeilijke tijden”, vertelt de restauranthouder.