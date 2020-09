's Avonds en op zaterdag les? Reizigersorganisatie vraagt aangepaste dienstregeling openbaar vervoer PVZ

08 september 2020

14u52

Bron: Belga 0 Universiteiten en hogescholen gaan meer colleges geven tijdens het weekend en 's avonds, om het risico op coronabesmettingen te verminderen. Dat schrijft ‘De Standaard’. Volgens TreinTramBus is de dienstregeling van het openbaar vervoer daar niet op voorzien. "Wie na de les met trein, tram of bus naar huis moet, dreigt dan uit de boot te vallen", klinkt het bij de reizigersorganisatie.

Het hoger onderwijs doet er dit academiejaar alles aan om de lessen coronaveilig te laten verlopen. Zo zullen er onder meer ook 's avonds en in het weekend colleges gegeven worden, om het aantal aanwezige studenten zo veel mogelijk te spreiden. Reizigersorganisatie TreinTramBus vindt het een goede oplossing, maar heeft wel een aantal praktische bedenkingen. "Voor pendelende studenten kan dit een probleem vormen", klinkt het bij woordvoerder Peter Thoelen.

"De dienstregeling van het openbaar vervoer is helemaal niet voorzien op alternatieve lesuren", zegt Thoelen. "In meerdere studentensteden vertrekken na 22 uur nauwelijks of geen treinen en bussen meer naar de omliggende gemeenten. Dat geldt onder meer voor Leuven, Hasselt en Mechelen. Op een aantal spoorlijnen, zoals Kortrijk - Brugge, Gent - Mechelen, Gent - Aalst en Hasselt - Landen, vind je na een les die om 22 uur eindigt ook geen trein meer naar huis, zeker niet als je eerst nog met een tram of bus naar het station moet."

Ook tijdens het weekend dreigt het moeilijk te worden volgens TreinTramBus. Infrabel sluit dan vaak spoorlijnen volledig om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. En het aanbod van De Lijn op zaterdag en zondag is volgens de reizigersorganisatie helemaal niet op woon-schoolverplaatsingen voorzien.

Meer pendelende studenten

"We vermoeden dat er dit jaar meer pendelende studenten zullen zijn en dat minder studenten op kot zitten, omdat er minder fysiek college gegeven wordt of omdat studenten zelf geen risico's willen nemen op besmetting", aldus Thoelen. "Per auto naar de les rijden is geen toekomstgerichte en duurzame keuze. Wie niet over een auto beschikt of geen kot in de buurt van de campus heeft, mag zeker niet worden benadeeld."

TreinTramBus verwacht van de overheid en de vervoersmaatschappijen dat ze hun aanbod aanpassen in functie van de nieuwe lestijden.

