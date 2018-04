'Runaway Bride', verdachte moord op gevangenisverpleegster, bedreigde ook Mireille Gram: "Politie deed niets met die info" Bjorn Maeckelbergh

29 april 2018

13u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ashley V.D.V (33) – de vrouw die mee verdacht wordt van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) - heeft toen ze pas voortvluchtig was ook Mireille Gram bedreigd. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

De rijke vrouw had Ashley V.D.V leren kennen toen ze in de gevangenis zat voor de moordpoging op haar tweelingdochters. De entourage van Gram bezorgde de politie dezelfde dag nog het vaste telefoonnummer van waarop ze was lastig gevallen – dat was op 27 maart. "Maar nu stellen we vast dat de politie niets heeft gedaan met die informatie", zegt Grams advocaat John Mees.

"Erger: op het commissariaat van Schoten vinden ze nu zelfs geen enkel spoor meer terug van die melding." Hij zegt dat hij een klacht zal indienen bij het Comité P.