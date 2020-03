#RodeNeuzenDagTegenCorona biedt ‘boostpakket’ aan jongeren die nu met zichzelf worstelen Redactie

27 maart 2020

08u13 7 De vorige editie van Rode Neuzen Dag richtte zich op de fysieke, mentale en sociale weerbaarheid van jongeren. Omdat die vandaag op de proef wordt gesteld door de coronacrisis, start de goededoelenactie van HLN, VTM, Qmusic en Belfius vandaag met #RodeNeuzenDagTegenCorona.

Via rodeneuzendag.be zullen experten adviezen en tips delen, worden meditatiepodcasts aangeboden en vertellen jongeren over hun eigen ervaringen met de coronacrisis.

“Getuigenissen van anderen kunnen houvast geven”, licht Sarah Van Gysegem toe, één van de experten en ook jongerenexpert bij de Gezinsbond. “Jongeren moeten weten dat ze hun verhaal mógen doen. Ben je normaal een piekeraar, is het normaal dat je dat vandaag dubbel zo hard doet.”

Impact

Ze maakt zich zorgen over de impact van de coronacrisis op onze jeugd. “Verschillende jongeren die nog niet worstelden, doen dat nu wel: in plaats van hun leeftijdsgenoten zien ze enkel nog hun ouders, verschillende uitlaatkleppen en vooruitzichten vallen weg, naast de druk van het extra schoolwerk. Een duidelijke regeling rond co-ouderschap is zo’n houvast, een veilige basis die tieners nu echt nodig hebben.”

“Maar ook voor kwetsbare jongeren is de situatie precair: sommigen bevinden zich nu continu in een moeilijke thuissituatie en kunnen niet rekenen op opvangcentra. Instanties zoals de OverKop-huizen en Awel worden overspoeld met vragen - niet meer zozeer over het virus zelf, wél over de situatie thuis, eenzaamheid en het gepieker dat ze maar niet kwijt geraken”, aldus Van Gysegem.

Lange termijn

Gevolgen op lange termijn zullen afhankelijk zijn van de duur van de maatregelen. “Niet slecht dus dat we daarover met mondjesmaat informatie krijgen om wat hoop te behouden. Maar de online hulpverlening wordt in ieder geval heel belangrijk, het boostpakket van Rode Neuzen Dag kan alleen maar helpen.”

Yuna Vanden Bergh (15) getuigt vandaag over de impact van de coronacrisis op haar leven. “Alles waardoor ik mij ‘normaal’ voel, verdwijnt”, vertelt ze. Het schoolwerk, gebrek aan sociaal contact en zorgen om co-ouderschap wegen zwaar. Lees haar getuigenis in HLN+.

