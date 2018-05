"Rock Werchter blijft definitief in Werchter", zegt burgemeester tijdens opening Festival Park Werchter Sean Vanonckelen Rob Van herck sam

06 mei 2018

16u50

Bron: VTM NIEUWS, vrtnws.be, belga, 7 Op de festivalweide van Werchter is het Festival Park officieel ingehuldigd. Op kosten van de grondeigenaar bvba Werchter Park werd de circa 24 ha grote festivalsite, waar Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique plaatsvinden, omgedoopt tot een landschapspark dat buiten de festivalmaanden mei-juli vrij toegankelijk is voor het publiek.

Burgemeester Dirk Claes (CD&V) van Rotselaar ziet de aanleg als een signaal dat Rock Werchter, het grootste festival van het land, definitief in Werchter blijft. In 2011 liet festivalorganisator Herman Schueremans immers uitschijnen dat het festival misschien zou verhuizen om te kunnen uitbreiden. Een piste was de voormalige militaire luchtmachtbasis van Brustem.

Daarom keurde de provincie Vlaams-Brabant in 2012 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter goed, waardoor op de site in Werchter wandeldreven werden aangelegd langs circa 500 nieuw aangeplante bomen. Het terrein wordt voor en na het festivalseizoen nu een park dat geschikt voor wandelingen, fietstochten, picknicks...

Geen concerten

"Er zijn mits toelating van de gemeente Rotselaar en de bvba Werchter Park ook grootschalige laagdynamische activiteiten mogelijk zoals bijeenkomsten van jeugdorganisaties en initiatieven voor het goede doel als Kom op Tegen Kanker, waar 5.000 tot 10.000 personen op aanwezig zijn. Concerten kunnen in die periode echter niet", aldus burgemeester Claes. De streetartinstallaties North West Walls blijven voortaan het hele jaar staan op het festivalterrein.

Het terrein kreeg ook brede verharde wegen voor vrachtwagens. Er werd ook een nieuw drainagesysteem aangelegd om toestanden zoals de zware modderellende waarmee Rock Werchter twee jaar geleden werd geconfronteerd in de toekomst te vermijden.

Goed gevoel

Herman Schueremans liet tijdens de inhuldiging optekenen "dat hij er een bijzonder goed gevoel bij heeft met dit park iets te kunnen teruggeven aan de regio".

Om dit landschapspark te kunnen realiseren kocht de bvba Werchter Park onder meer voor 2 miljoen euro gronden van de gemeente Rotselaar. Met dit geld bouwt Rotselaar in Werchter infrastructuur voor een nieuwe kleuterschool en buitenschoolse kinderopvang.