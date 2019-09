‘Risicovol spelen’ krikt zelfvertrouwen peuters op en vergroot spelplezier

16 september 2019

In bomen klimmen, langs de verkeerde kant de glijbaan op kruipen of een parcours bouwen met stoelen en tafels. De meeste ouders zien het hun kinderen niet graag doen, maar risicovol spelen is een goede zaak. Dat blijkt uit onderzoek van de Arteveldehogeschool in een aantal crèches, waarover De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag berichten.