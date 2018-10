"Rijden zonder gordel. Daar doe ik toch niemand anders kwaad mee?" - "Als je door de voorruit vliegt, draaien alle belastingbetalers op" Deze week in de politierechtbank TVR-VHS-LSI-BKH-KBD

05 oktober 2018

11u03

Bron: Eigen berichtgeving 8 Ook deze week hebben onze regiojournalisten bij de politierechtbanken postgevat waar ze op frappante zaken stootten, zoals de Zottegemse L.V.C. die geen gordel droeg en de mening is toegedaan dat ze daar niemand anders mee kwaad doet. De procureur diende haar stevig van repliek. S.B. die al voor de derde keer werd vervolgd voor rijden onder invloed, hoopte op enige mildheid, maar kreeg nul op het rekest. "Naar een pamperstraf kan u fluiten", aldus de rechter. Een man uit Schoonaarde (Dendermonde) ten slotte gedroeg zich als een verkeershufter op de E17: bumperkleven, op de pechstrook rijden en rechts inhalen. "Net zoals in het echte leven is mijn cliënt bijzonder ambitieus", klonk het bij zijn advocaat.

Bumperklever op E17 is "bijzonder ambitieus, alleen toonde hij dat hier op de verkeerde manier"

Pieter-Jan S. uit Schoonaarde moest zich verantwoorden in de politierechtbank in Dendermonde nadat hij op de E17 tussen Temse en Lokeren bijzonder gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Alles werd opgemerkt door een politie-agente die op dat moment niet aan het werk was. "Hij reed bijzonder snel, reed via de pechstrook en haalde langs rechts in", verklaarde de agente. "Bovendien deed hij ook aan bumperkleven en droeg hij geen gordel tijdens de feiten." S. zelf ontkende enkele feiten, maar gaf toe dat hij zich niet gedragen had zoals het moest. "Al droeg ik wel mijn gordel en reed ik niet op de pechstrook", houdt S. vol. Zij advocaat haalde aan dat de man die dag iets te ambitieus was achter zijn stuur. "Net zoals in het echte leven is de man bijzonder ambitieus, alleen toonde hij dat hier misschien even op de verkeerde manier", klonk het. De man werd veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van 21 dagen. (KBD)

"Rijden zonder gordel. Daar doe ik toch niemand anders kwaad mee?"

Een 22-jarige vrouw uit Zottegem werd in de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. "Onbegrijpelijk", vond ze. "Ik doe daar toch niemand anders kwaad mee."

L. V. C. deed in de rechtszaal niet weinig de wenkbrauwen fronsen. De jongedame moest er zich verantwoorden nadat agenten opmerkten dat ze haar gordel niet droeg achter het stuur. Daarna werd vastgesteld dat ze ook haar rijbewijs niet bij zich had en dat haar voertuig niet was ingeschreven. De politierechter was mild en legde haar een boete van 80 euro op.

De Zottegemse kondigde na het vonnis aan dat ze zich volgende week opnieuw moet verantwoorden in de rechtbank omdat ze intussen nogmaals zonder gordel achter het stuur werd betrapt. "Ik doe daar toch niemand anders kwaad mee. De gevolgen zijn voor mij als ik mijn gordel niet draag", beet ze van zich af. "Ik ben zwaar ziek geweest en keek de dood al in de ogen." De procureur repliceerde dat haar daden wél gevolgen hebben voor anderen. "Als je door je voorruit vliegt, draaien alle belastingbetalers op voor de kosten wanneer je zwaargewond in het ziekenhuis ligt."

De jonge beklaagde was nog niet afgekoeld. "Al die buitenlanders in ons land hebben meer rechten dan ik", zette ze haar betoog verder. De politierechter was echter niet onder de indruk. "Ik heb spijt dat ik mijn vonnis al heb uitgesproken. Volgende week kom je er zo goedkoop niet vanaf", sloot ze de zaak af. (TVR)

Derde keer onder invloed: "Fluit maar naar pamperstraf"

S.B. is opnieuw voor de politierechter verschenen nadat hij eerder een rijverbod van zes maanden en een fikse boete gekregen had. Hij vroeg een mildere straf, maar kreeg meteen de volle laag.

S.B. werd eind oktober van vorig jaar in de Affligemsestraat in Liedekerke betrapt met 0,9 promille alcohol in het bloed. Het leverde hem een rijverbod van zes maanden en een stevige boete op. Maar de man tekende verzet aan, in de hoop op meer mildheid.

Maar daar had politierechter Johan Van Laethem geen oren naar. "U staat nu al voor de derde keer in korte tijd in een politierechtbank omdat u onder invloed achter het stuur zat", haalde Van Laethem uit. "Een studie van Vias toonde in mei nog aan dat iemand 58.000 kilometer dronken moet rijden alvorens betrapt te worden, maar u slaagt er toch drie keer in. Ofwel hebt u een drankprobleem, ofwel bent u gewoon nonchalant. Ik kan u vandaag echt geen pamperstraf meer geven. Als u het nu nog niet begrepen hebt, dan zit het probleem tussen uw oren."

S.B. antwoordde dat hij zijn straf zou aanvaarden. En dat werd deze keer een boete van 1.600 euro, waarvan 400 euro met uitstel, en een rijverbod van vier maanden. Hij moet ook medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)

Bestuurder betrapt 2,35 promille in bloed. "Nog nooit blies ik positief, tot nu"

P. V. O. (54) uit Lierde moest zich in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden nadat hij met 2,35 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. "Totaal onverantwoord om in zo nog het stuur te nemen", vertelde de procureur. De man zelf kon gelukkig nog een blanco strafregister voorleggen. "Ik rij al 35 jaar met de wagen en stuit zowat tien keer per jaar op een alcoholcontrole. Nog nooit blies ik positief, tot nu.", benadrukte hij. De rechter legde hem een boete van 800 euro en 21 dagen rijverbod op. (TVR)

Ritje naar pitazaak kost man 1.600 euro

K. V. (42) uit Brakel stond terecht in de politierechtbank nadat hij al voor de derde keer onder invloed achter het stuur werd betrapt. Deze keer had hij 1,86 promille alcohol in het bloed. "Ik was op tv naar het wielrennen aan het kijken en heb daarbij een paar pintjes gedronken", schetste de man de omstandigheden. "Toen ik honger kreeg, heb ik de wagen genomen om een pita te gaan halen." De politierechter was niet mild en legde de Brakelaar een effectieve geldboete van 1.600 euro en anderhalve maand rijverbod op. (TVR)

Ex-cafébaas rijdt 160 km/u waar 70 is toegelaten

Een 27-jarige automobilist is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 600 euro. Op 24 oktober vorig jaar werd hij 's avonds langs de Rijksweg in Kuurne met zijn Audi S3 Sportback van zo'n 400 pk aan 160 km/u geflitst. Op die plek is een maximumsnelheid van slechts 70 km/u toegelaten. De advocaat van de ex-zaakvoerder van café Sens Unique in Kortrijk excuseerde zich voor de politierechter en vertelde dat Mathieu R. ondertussen een lichtere Audi A4 kocht. Hij is nu aan de slag als horecahulp in een eetcafé in Kuurne. (LSI)

Rechter wil weten of dokterszoon met alcoholprobleem kampt

De politierechter in Kortrijk laat onderzoeken of de zoon van een huisarts uit Harelbeke kampt met een alcoholprobleem. Aanleiding zijn de vier veroordelingen daartoe die de man de jongste tien jaar heeft bijeengespaard.

De dokterszoon maakte het een tijd geleden erg bont op een avondje uit. "Hij dronk te veel, stapte nadien in zijn wagen en viel in slaap", zegt z'n advocaat. "Een patrouille merkte dat op en maakte hem wakker. Mijn cliënt moest ondersteund worden en werd naar het commissariaat gebracht om zijn roes uit te slapen. Toen hij rond 11 uur weer mocht beschikken, stapte hij in z'n wagen en reed weg. Hij dacht dat hij intussen nuchter was. Wat hij niet wist, was dat de politie op de loer lag. En dus liep hij opnieuw tegen de lamp."

De politierechter wees de dokterszoon op het feit dat hij sinds 2007 al vier veroordelingen opliep omwille van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. "Het lijkt me dat u misschien wel een probleem heeft met alcohol, we laten dat best eens onderzoeken", zei de rechter; die de aanstelling beval van een expert-geneesheer. De beklaagde ontkent dat hij een drankprobleem heeft. De zaak wordt verder gezet op 17 december. (VHS)

1.000 euro boete voor vrouw (78) die vluchtmisdrijf pleegt

Een 78-jarige vrouw uit Wortegem-Petegem stond voor de Oudenaardse politierechter nadat ze op de parking van het gemeentehuis langs de Waregemseweg een ander voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde."Bij het achteruit rijden is ze tegen een ander voertuig gebotst", gaf haar advocaat toe. "Ze ging er vanuit dat er geen schade was, waardoor ze is doorgereden." De politierechter legde de vrouw een boete van 1.000 euro en vijftien dagen rijverbod op. (TVR)