“Richt ventilator niet rechtstreeks op mensen” en andere tips van Crisiscentrum om hittegolf in tijden van corona veilig door te komen HLA

05 augustus 2020

11u51 3 Het wordt warm de komende dagen, zeer warm. Naar alle verwachtingen krijgen we te maken met de eerste hittegolf van dit jaar. Daarom heeft het Nationale Crisiscentrum tijdens de persconferentie van vandaag nog eens de basisregels over de verspreiding van het coronavirus herhaald, en geeft viroloog Steven Van Gucht enkele tips mee in verband met verluchting, ventilatoren en airconditioningsystemen.



“Zoals u weet verspreidt het virus zich in de eerste plaats via dicht contact tussen mensen en door overdracht van grote druppels’, legt viroloog Steven Van Gucht uit. “We kunnen niet uitsluiten dat het virus niet kan worden overgedragen via aerosol, hele fijne druppels die langere tijd in de lucht blijven rondzweven en een langere afstand kunnen afleggen. We denken dat dit soort overdracht mogelijk kan zijn dat in slecht geventileerde ruimtes, waar we met meerdere personen langere tijd verblijven, zeker wanneer er luid gepraat, gezongen of geroepen wordt”, klinkt het. Dergelijke ruimtes moeten voldoende en voortdurend geventileerd worden, waarschuwt het crisiscentrum. “Natuurlijke ventilatie werkt het best. Zet ramen en deuren open”, luidt het advies.

Ventilator of airconditioning

Voor wie afkoeling zoekt met behulp van ventilatoren en airconditioning, geeft Van Gucht nog een aantal tips mee. “Ventilatoren kunnen door hun sterke luchtstroom grote druppels verder verspreiden dan de klassieke 1 meter. Daarom worden ze best enkel gebruikt binnen het eigen huishouden, en is het beter om ze niet rechtstreeks op mensen te laten blazen”, klinkt het.

Airconditioning op zich is geen bron van besmetting, stelt Van Gucht gerust. “Het is wel belangrijk dat het systeem zo ingesteld wordt dat er steeds een deel verse lucht wordt ingeblazen, anders wordt dezelfde lucht steeds opnieuw door de kamer gestuurd en is er geen verdunningseffect van de virussen die mogelijk in de lucht van die kamer zweven”, klinkt het. Tot slot wijst de viroloog er ook nog op dat het belangrijk is om een airconditioningsysteem goed te onderhouden en de filters op tijd te vervangen.

