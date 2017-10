"Revolver tegen hoofd van buitenwipper kostte de Reus zijn job bij elite-eenheid Diane" Ken Standaert

"Niet één, maar twee schietincidenten op korte termijn betekenden het einde van de carrière van Chris B. bij groep Diane", vertellen broers Marc en Mario Van Damme. "Na Zaventem had hij ook nog zijn revolver tegen het hoofd van een portier gezet. Pas dan is hij buitengezet."

De broers Van Damme, beiden bevriend met Chris B., zijn verbaasd dat enkel het schietincident in Zaventem nu naar boven komt. “Chris B. heeft ons verteld dat hij twee keer in de fout ging en pas na die tweede misstap gedegradeerd werd”, vertellen ze. Zo biechtte B., die vermoedelijk de Reus van de Bende van Nijvel was, aan Mario op dat hij geschorst werd na een incident in Brussel. “Toen er tumult ontstond bij een dancing, werden ook de leden van de groep Diane opgeroepen”, klinkt het. “Chris was daar toen ook bij. Op een bepaald moment raakten de gemoederen er zo verhit tussen Chris en de portier van die zaak dat Chris plots zijn revolver uit zijn holster nam en die tegen het hoofd van die man zette.”

Te impulsief

Maar daar bleek de rijkswachtleiding niet mee opgezet. “Chris vertelde me dat die actie hem zijn job gekost heeft. Te impulsief, niet koelbloedig genoeg en te gevaarlijk want zijn wapen getrokken op een moment dat het niet nodig was in de buurt van gewone burgers.” Meer details zijn de broers nooit te weten gekomen. “Het is evenwel geen verrassing dat Chris zoiets deed. Hij was later ook nog zo’n zenuwachtige kerel. Altijd direct klaar in aanvalshouding als je hem wakker maakte als hij in slaap gevallen was aan de toog bijvoorbeeld.”

Kan dat tweede incident geen verzinsel zijn? “Natuurlijk had Chris een spectaculairder verhaal kunnen verzinnen om zijn fouten in Zaventem toe te dekken”, klinkt het. “Maar zo zat hij niet in elkaar. Chris was begin jaren tachtig geen grote prater. Eerder een stil, teruggetrokken iemand. Volgens ons moet die tweede fout ook terug te vinden zijn in een rapport van de rijkswacht. Tenzij het onder de mat geveegd is.”

