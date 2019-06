“Reus Bende van Nijvel zit in buitenlandse cel en kan binnen één jaar vrijkomen” IB

28 juni 2019

05u25

Bron: Het Nieuwsblad 1 “De vermoedelijke Reus van de Bende Van Nijvel zit momenteel een gevangenisstraf uit in het buitenland.” Die piste over ’s lands grootste onopgehelderde misdaad werd twee jaar geleden al aan het gerecht gemeld door een hoge federaal ambtenaar gespecialiseerd in terrorisme. Het parket onderzocht één en ander maar dat leidde voorlopig nog niet tot een doorbraak. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Volgens de krant eist advocaat Peter Callebaut, die veertien nabestaanden van Bende-slachtoffers verdedigt, dat het parket het spoor grondiger onderzoekt. “De vermoedelijke Reus kan binnen één jaar al vrijkomen. Dat is angstwekkend”, zegt hij in de krant. “Spijtig genoeg wordt die nieuwe piste niet ter harte genomen: het dossier ligt al twee jaar op het federaal parket.”

Dat nieuwe dossier komt van een hoge federaal ambtenaar die gespecialiseerd is in terrorisme. Volgens zijn bevindingen zou De Reus van buitenlandse komaf zijn en van 1978 tot 2003 in België gewoond hebben. Momenteel zou hij in het buitenland een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzitten wegens deelname aan een terroristisch netwerk. De vermoedelijke Reus zou gesnapt zijn bij een poging tot wapensmokkel en momenteel 57 jaar oud zijn, wat betekent dat hij een jonge twintiger was in 1982-1985, de periode waarin de Bende van Nijvel actief was.

“Niet meest beloftevolle piste”

In een reactie benadrukt het federaal parket dat het het spoor wel degelijk grondig onderzocht heeft. “We hebben die man ontvangen”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket aan Het Nieuwsblad. “We hebben twee magistraten op dit nieuwe spoor gezet en ook de onderzoeksrechter heeft zich ermee beziggehouden. Verschillende verificaties zijn al gebeurd en het onderzoek naar zijn piste is op dit moment nog steeds niet afgesloten", zegt hij. “Toch kunnen we al voorzichtig opperen dat de bewuste piste ons op dit moment niet de meest beloftevolle in het hele onderzoek lijkt. Meer kunnen we, gezien het geheim van het onderzoek, niet kwijt.”