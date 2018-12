“Respons is overweldigend”: vrouw die kinderbedje wil terugvinden dat overleden papa beschilderde geroerd door massale hulp die ze krijgt KVDS

11 december 2018

15u05

Bron: Eigen berichtgeving 1 Dat ze het absoluut niet verwacht had dat ze zo veel respons zou krijgen. Dat zegt mama Leen Adams uit Sint-Katarina-Lombeek een dag, nadat haar pakkende verhaal viraal ging. De vrouw is op zoek naar een kinderbedje dat ze drie jaar geleden verkocht en dat nog beschilderd werd door haar vorig jaar overleden vader. Ze hoopt het met de hulp van het internet terug te vinden.

Leen en haar man werden op 22 februari van dit jaar onverwacht opnieuw mama en papa. Enkele jaren geleden hadden ze te horen gekregen dat hun droom om nog een derde kind te krijgen medisch onmogelijk was en dat het bij twee kindjes – Sam en Finn – zou blijven.

Koper

Toen de jongste in 2015 niet meer in het bedje kon dat haar vader voor hem beschilderd had, besloot Leen het dan ook aan te bieden op de tweedehandssite 2dehands.be. Ze konden er toch niets meer mee doen. En al snel vond ze een koper. Het bedje ging de deur uit.





In de zomer van vorig jaar kreeg ze echter het geweldige nieuws dat ze toch opnieuw zwanger was. Nieuws dat echter meteen overschaduwd werd door het plotse overlijden van haar papa (62), drie dagen later. Hij kreeg een hartstilstand toen hij met vakantie was op Tenerife en hij zou nooit weten dat hij weer opa zou worden. Haar jongste zou zijn grootvader nooit leren kennen. (lees hieronder verder)

En zo kwam Leen op het idee om op zoek te gaan naar het kinderbedje dat hij ooit beschilderde. Speciaal voor zoontje Jax. “Het is het enige wat hij ooit van zijn opa zal krijgen”, vertelt ze.

Omdat ze de gegevens van de koper niet meer had, postte ze haar verhaal op een gedenkpagina voor haar vader en twee plaatselijke Facebookpagina’s voor Ternat en Dilbeek, maar het bericht kreeg pas echt de wind in de zeilen toen het door een andere Facebookgebruiker opgepikt werd. Op de pagina van Lies Verloes werd het intussen meer dan 18.000 keer gedeeld. “En het strafste is dat ik die vrouw helemaal niet ken”, aldus Leen. “Intussen heb ik al contact met haar gehad en haar bedankt. Ze woont blijkbaar in de buurt.” (lees hieronder verder)

Het is kenmerkend voor de stortvloed aan hulp die ze kreeg op Facebook, voor een groot deel van onbekenden. “Het berichtje werd intussen al gedeeld over heel Vlaanderen”, gaat ze verder. “Er hebben zelfs al bedrijven contact opgenomen en aangeboden om het bedje na te maken. Heel vriendelijk, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Onze zoektocht gaat dus nog even door.”

Overschilderd

De helpende handen doen haar iets. “De mensen leven echt mee, de respons is overweldigend”, lacht ze. “We hadden gedacht dat het langzaam zou gaan en dat we al blij zouden mogen zijn als we na anderhalf jaar een spoor hadden, maar op deze manier gaat het wel vooruit. We blijven er wel rekening mee houden dat het bedje misschien overschilderd of vernietigd is. Maar we denken ook positief en hopen toch dat we het nog terugvinden.”

Wie het bedje herkent of weet waar het is, kan Leen mailen via ridderbed@gmail.com.