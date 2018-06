"Respectloos": Greenpeace schopt Studio 100 opnieuw tegen de schenen met filmpje over boterhamworst bvb kg

12 juni 2018

17u41

Bron: Greenpeace, Belga 36 Greenpeace haalt opnieuw uit tegen Studio 100. In een filmpje over de schadelijke gevolgen van de overconsumptie van vlees toont de organisatie een gepixelleerd lapje Samson- of Plopworst. "Respectloos", klinkt het bij Studio 100-topman Hans Bourlon. " Ik respecteer hun mening. Maar dit is totaal uit de context gerukt en een vorm van radicalisering. " Vorige maand nog verspreidde Greenpeace een video waarop een rokende Maya De Bij te zien was.

“Om de klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk dat we met z’n allen de helft minder vlees eten”, zegt Sébastien Snoeck, expert Vlees en Veeteelt bij Greenpeace. “Het eetpatroon van onze kinderen is bepalend voor de toekomst. Het is daarom van groot belang dat zij van jongs af aan meer plantaardig gaan eten.”

De nieuwe video toont enkele van de gevolgen van de overconsumptie van (bewerkt) vlees voor het milieu en het klimaat. Dat doet de organisatie aan de hand van een sneetje Samson- of Plopworst, dat in het filmpje geblurd wordt. Bedrijven die bewerkt vlees verkopen, en zeker zij die zich op kinderen richten zoals Studio 100, mogen dit niet langer negeren, is de boodschap.

Greenpeace klopt zich op de borst dat het het debat opende, dankzij de video die het enkele weken geleden al lanceerde. “Studio 100 kan deel zijn van de oplossing. Wij reiken hen de hand om samen over duurzame alternatieven te praten. Want alleen daarbij wint iedereen: zowel onze kinderen, als het klimaat”, meent Sébastien Snoeck.

De helft minder vlees

“Minder vlees eten is de meest efficiënte manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen”, dat zegt wetenschapper John Poore (Oxford University), auteur van een grootschalige studie rond de impact van de voedselproductie op het klimaat, die tien dagen geleden werd gepubliceerd in Science Magazine.

Dat is ook waar de wereldwijde Greenpeace-campagne om draait: de consumptie van vlees doen dalen met de helft tegen 2050.

"Respectloos en polariserend"

Studio 100-topman Hans Bourlon is echter niet te spreken over de manier waarop Greenpeace hun boodschap omkadert. "Ik respecteer hun mening. Maar dit is totaal uit de context gerukt en een vorm van radicalisering. Greenpeace zet aan tot polarisering en deelt de mensen op in twee categorieën: hun aanhangers en de overigen," vertelt hij in een reactie aan Belga.

Nochtans is volgens Bourlon vandaag een brede onderstroom van de bevolking bezorgd om en bezig met klimaat en gezondheid. "Greenpeace verkondigt een radicale mening. Het is zoals professor Stefaan De Smet zegt: 'Vlees is zoals zon: te veel zon is niet goed voor een kindje, maar geen zon is ook schadelijk'. Greenpeace interpreteert bovendien de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie fout."

Bourlon betreurt dat de naam van Studio 100 opnieuw vernoemd wordt. "Ons hierbij betrekken is respectloos. Wij brengen een heel gevarieerd gamma aan voedingsproducten uit en spelen een voortrekkersrol omdat we beter doen dan de regels. We zijn ook bezig met vegetarische producten en we gaan ervan uit dat de mensen zelf een keuze kunnen maken."

Eerder maakte Greenpeace al een filmpje waarin Maya de Bij, een ander figuurtje van Studio 100, reclame maakt voor roken. Studio 100 dagvaardde daarvoor eind mei de organisatie.