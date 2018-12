“Reportage van Rudi Vranckx leverde het bewijs dat IS-weduwen teruggehaald moesten worden” kg Bruno Struys

27 december 2018

07u17

Bron: De Morgen, Belga 13 België moet binnenkort zes kinderen van twee Belgische IS-strijdsters repatriëren vanuit een Koerdisch kamp in Syrië, zo oordeelde de Brusselse kortgedingrechter gisteren. Niet alleen de kinderen, ook hun moeders moet België overbrengen. De reportage van VRT-journalist Rudi Vranckx speelde een niet onbelangrijke rol in het uiteindelijke vonnis.

Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout zitten met hun kinderen vast in het Koerdische kamp Al-Hol, nadat ze zich vijf jaar geleden hadden aangesloten bij IS. In juli oordeelde een kortgedingrechtbank dat België wel de morele plicht heeft om zich het lot van de kinderen in oorlogszones aan te trekken, maar niet verplicht kan worden om die kinderen te repatriëren. Er was "geen betrouwbaar bewijs van hun bewering dat hun kinderen zich in een gevaarsituatie zouden bevinden", zei de rechter. Ze konden onvoldoende aantonen dat het "hoogdringend" was.

Bewijsmateriaal

Dat gebrek aan bewijsmateriaal is veranderd sinds Rudi Vranckx voor het Canvas-programma ‘Voor de zonden van de vaders’ naar Al-Hol reisde met een team experts van de VUB en Child Focus, waaronder Heidi De Pauw en kinder­psycholoog Gerrit Loots . Na hun onderzoeksrapport is een nieuw kort geding opgestart en oordeelt de rechter anders. "Nu zijn er bewijzen dat de moeders en hun kinderen in een noodsituatie zitten", zei persrechter Anouk Devenyns.



De advocaat van de vrouwen wilde aanvankelijk Vranckx, De Pauw en Loots als getuigen laten oproepen in het proces. Zij zouden na het bezoek aan het kamp kunnen beschrijven hoe de kinderen eraan toe zijn. De kortgedingrechter besloot echter om die getuigen voorlopig niet te verhoren op de zitting, aangezien zij ook hun bevindingen op papier hebben gezet.

Straf uitzitten

De kortgedingrechter verplichtte "de Belgische staat om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België". Beide moeders zijn eerder in ons land bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel, en zouden na overbrenging hun straf moeten uitzitten.