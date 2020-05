“Regering wil Brussels Airlines financieel steunen maar eist eerst garanties van Lufthansa” Politici vragen aandacht voor personeel en geloofwaardig toekomstplan HAA

12 mei 2020

17u35

Bron: Belga 4 De federale regering lijkt bereid om Brussels Airlines financieel te steunen, zodat de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis kan overbruggen. Maar daar moeten dan garanties van moedergroep Lufthansa tegenover staan. Dat onthielden de vakbonden van Brussels Airlines uit hun ontmoeting met premier Sophie Wilmès (MR), minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Vanmorgen raakte bekend dat een kwart van de ruim 4.000 banen bij de luchtvaartmaatschappij op de helling staat.



“Het is een bijzonder zwarte dag voor iedereen die bij Brussels Airlines werkt en iedereen die op de luchthaven werkt”, zei De Croo . “Al onze aandacht zal de komende weken gaan naar hoe we het aantal naakte ontslagen maximaal kunnen reduceren.”

Volgens Filip Lemberechts van de liberale vakbond heeft Lufthansa een aantal garanties gegeven tijdens de bijzondere ondernemingsraad. Er werd een herstructureringsplan voor Brussels Airlines voorgesteld. Zo zouden er nieuwe toestellen voorzien zijn, bijvoorbeeld de Airbus A321 op de lange afstand. Maar die garanties moet Lufthansa ook aan de regering geven.

“Geen kat in een zak kopen”

“De regering was benieuwd naar de sociale impact, maar ook naar de investeringen die gepland zijn vanaf 2022", zei de ACLVB’er na afloop van het overleg met de politici. “De Belgische regering wil dat meenemen in de gesprekken met Lufthansa en die zaken betonneren in een akkoord.”

Ook Paul Buekenhout van de christelijke vakbond pleitte voor duidelijkheid bij Lufthansa. “Dat heeft garanties gegeven aan de werkgever, maar ik vind dat het die ook moet geven aan de Belgische regering zodat zij het belastinggeld kan investeren in de werkgelegenheid hier in België.” Ook hij verwees naar beloofde, milieuvriendelijkere vliegtuigen. “Maar dat moet duidelijk afgesproken worden, zodat men geen kat in een zak koopt.”

Procedure-Renault

De vakbonden toonden zich voorts verwonderd dat de regering blijkbaar nog niet op de hoogte was van het herstructureringsplan van Brussels Airlines. Zo had minister Muylle volgens Didier Lebbe -ook van de christelijke vakbond- nog geen weet dat er een procedure-Renault zou worden gelanceerd.

Regering en vakbonden hebben afgesproken om voortaan elke week te overleggen, zodat de dossiers van de herstructurering en de staatssteun aan elkaar gekoppeld zouden blijven.

9 miljard

Over een timing voor een eventuele deal tussen de regering en Lufthansa lieten de vakbonden zich niet uit. Mogelijk wordt er eerst afgewacht of de groep een akkoord kan sluiten met de Duitse regering. Daar wordt er gesproken over 9 miljard euro steun, mogelijk zou de staat een belang krijgen in Lufthansa. Iets waar topman Carsten Spohr niet om staat te springen.

De regeringsleden vertrokken na het overleg zonder de pers nog te woord te staan. Voor aanvang had minister De Croo al herhaald dat hij een “geloofwaardig toekomstplan” wil met voldoende garanties over de rol van Brussels Airlines na de crisis. “Het mag niet enkel een afbouwscenario zijn, er zal ook geïnvesteerd moeten worden. We verwachten een duidelijk signaal van de Duitse moedermaatschappij”, klonk het

Aan de overheid werd een steunpakket van 290 miljoen euro gevraagd om Brussels Airlines doorheen de coronacrisis te loodsen. “Er zijn heel veel discussies geweest met Lufthansa tot nu toe en dat zijn zeer moeilijke besprekingen”, stelde De Croo. “Dat komt ook omdat Lufthansa zelf in zeer moeilijke discussies zit met de Duitse overheid.”



Politieke reacties

Vanuit politieke hoek wordt aandacht gevraagd voor het personeel en een geloofwaardig toekomstplan. "De luchtvaartmaatschappij vraagt zo’n 300 miljoen euro van de Belgische staat. In die context is de houding van Lufthansa voor de MR onaanvaardbaar. De oplossing die ze voorstelt om het hoofd te bieden aan de coronacrisis kan niet definitief zijn", vindt partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez.

CdH-voorzitter Maxime Prévot betuigt op Twitter zijn solidariteit met het personeel van Brussels Airlines en hun familie. "Een herstelplan moet een betere Belgische greep op de onderneming mogelijk maken en een duurzame ontwikkeling op lange termijn van de onderneming in het belang van de werknemers en de economie".

Voor de werknemers van @FlyingBrussels en hun gezinnen is dit een heel trieste dag. Geloofwaardig, sociaal en duurzaam toekomstplan is een must. Eventuele deal met Lufthansa moet er een zijn met aandacht voor jobs en klimaat. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

Groen-kamerfractieleider Kristof Calvo spreekt van een "heel trieste dag" voor de werknemers van Brussels Airlines en hun gezinnen. Voor hem is een "geloofwaardig, sociaal en duurzaam toekomstplan een must", schrijft hij op Twitter. Een eventuele deal met het Duitse moederbedrijf Lufthansa "moet er één zijn met aandacht voor jobs en klimaat".

Zijn PS-collega Ahmed Laaouej vindt dat bij het schrappen van 1.000 jobs de prioriteit moet gaan naar de werknemers en hun familie. "Geen blanco cheque aan Lufthansa, dat meer dan 2 miljoen euro winst maakte vorig jaar", twittert hij. "Solidariteit met de werknemers", besluit de socialist.

De regering moet de ontslagen bij #BrusselAirlines weigeren. De Lufthansagroep maakte vorig jaar 2,8 miljard euro winst. Het is niet aan de werkende klasse om de crisis te betalen. Er kan geen sprake zijn van overheidssteun zonder behoud van de jobs Hedebouw Raoul(@ RaoulHedebouw) link

In een mededeling roept PVDA-kamerfractieleider Raoul Hedebouw de regering op het schrappen van jobs bij Brussels Airlines te weigeren. "We kunnen op geen enkele manier overheidssteun overwegen voor een bedrijf dat duizend mensen op straat zet", vindt hij. De partij roept minister De Croo op om niet mee te stappen in dit verhaal en een nationalisering als stok achter de deur te houden.

"Het behoud van jobs moet centraal staan bij Brussels Airlines," zegt zijn fractiegenote Maria Vindevoghel, die in het verleden zelf jaren op de luchthaven in Zaventem werkte. De PVDA steunt de werknemers in hun strijd voor werkgelegenheid en wil daartoe het bedrijf en de overheid onder druk zetten. De partij roept ook op tot een spoedvergadering van een gemengde Kamercommissie Infrastructuur en Financiën.

Bekijk hier integraal de reactie van Minister De Croo:



