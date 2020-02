"Recordhoudster van de zitting" ontsnapt aan alcoholslot ondanks 3,75 promille LSI - KBD - LDO

14 februari 2020

14u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Deze week in de politierechtbank Een Kortrijkse (52) die met 3,75 promille alcohol over de weg zwalpte, ontloopt een alcoholslot. Het bleek haar eerste veroordeling. Een student uit Haaltert die na dertien pinten toch besloot om zijn vrienden thuis af te zetten met de wagen, “heeft zich laten meeslepen.” Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Een 52-jarige automobiliste uit Kortrijk is door de politierechtbank veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 800 euro. Ze kon met 3,75 promille alcohol, ofwel met tien glazen op, achter het stuur geklist worden. “De recordhoudster van deze zitting. Ik ben wat van mijn melk door zo’n hoog percentage”, aldus de openbare aanklager.

De politie van de zone Vlas merkte de wagen van Tanja G. op 9 februari vorig jaar in Bissegem (Kortrijk) op omdat ze bijna volledig aan de linkerkant van de weg reed. Toen de vrouw de patrouille zag, slaagde ze er wel opnieuw in langs de juiste kant van de weg te rijden.

Maar toen de politie haar langs de kant zette, raakte ze tijdens het parkeren ook nog eens een vuilnisbakje. Ze moest haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Omdat het haar eerste veroordeling voor alcoholintoxicatie is, ontsnapte ze aan een alcoholslot. (LSI)

Werkstraf voor bestuurder die na 13 pinten toch nog vriend thuis gaat afzetten

G. uit Haaltert heeft zich voor de rechtbank van Aalst moeten verantwoorden voor dronken rijden na een feestje met enkele vrienden. Hij weigerde bovendien een ademtest en de bloedproef. Hij had 1,83 promille in zijn bloed op het moment van de feiten.

De feiten speelden zich af in Aalst na een feest met vrienden. Op het moment dat ze naar huis wilden gaan vroeg een vriend aan G. of hij hem thuis wilde afzetten in Hofstade. “Ik heb me laten meeslepen, ik rij normaal nooit als ik gedronken heb”, gaf hij toe. Op het moment van de feiten weigerde hij ook de ademtest. Hij verklaarde toen dat hij geparkeerd stond en dat ze hem niets konden verplichten.

De beklaagde kan zich dat niet meer herinneren. Zijn advocaat vroeg om een milde straf. “Hij is nog student op dit moment en heeft nog geen inkomen, waardoor ik wil opteren voor om hem een werkstraf op te leggen”, klonk het.

De politierechter ging hier op in en legde de man een werkstraf op van 100 uur, wanneer hij deze niet uitvoert, moet hij alsnog een boete betalen van 1.600 euro. Hij kreeg ook een rijverbod van tien weken en moet medische en psychologische proeven afleggen. De rechter legde hem ook een alcoholslot van 18 maanden op. (KBD)

Dubbele pech: slachtoffer ook voor rechter

Dubbele pech voor een 22-jarige bestuurder uit Kraainem. De man werd door een 43-jarige bestuurder aangereden in Herzele, maar moest ook zelf voor de politierechter verschijnen omdat zijn auto niet gekeurd was.

Het ongeval gebeurde op een steenweg in Herzele. De 43-jarige man uit Herzele wilde naar links afslaan om een garage binnen te rijden, maar reed tegen de 22-jarige die voorrang had. De Herzelenaar had bovendien te veel gedronken en gedroeg zich volgens het Openbaar Ministerie agressief.

Volgens de bestuurder reed het slachtoffer te snel. Politierechter Pieter De Meyer legt hem een rijverbod van één maand en acht dagen en een boete van 1.600 euro op. Het slachtoffer moet voor de niet-keuring van zijn auto een boete van 400 euro betalen. (LDO)

Met auto in gracht na boksgala: rijverbod en boete

De bedrijfsleider van een Izegemse firma is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van vijftien dagen en een boete van achthonderd euro.

Op 2 november 2019 belandde hij na het Izegemse boksgala in de Grote Roeselarestraat in Meulebeke met zijn auto in de gracht. Hij had te veel gedronken. Volgens de man viel hij rond 2 uur op de terugweg naar huis in slaap achter het stuur. Meteen na het ongeval moest hij zijn rijbewijs al voor vijftien dagen afgeven. Hij ontsnapte aan een alcoholslot omdat het zijn eerste veroordeling voor de politierechtbank was. (LSI)