“Rechtvaardige belastingen en toegankelijke gezondheidszorg nodig om Belg gelukkiger te maken” kg

20 maart 2019

14u46

Bron: Belga 0 Gelukkig zijn is niet alleen een persoonlijk streven, maar moet ook gestimuleerd worden door het beleid, de werkgevers, het onderwijs en de media. Dat heeft gezondheidseconoom aan de UGent, Lieven Annemans, gezegd bij de voorstelling van het Nationaal Geluksonderzoek. Geluksexperts publiceren dan ook tien maatschappelijke aanbevelingen om het geluk van de Belg op te krikken. "Geluk is de verantwoordelijkheid van iedereen", aldus Annemans.

Uit de definitieve resultaten van het onderzoek blijkt dat vooral de sociale relaties, de fysieke en mentale gezondheid en de financiële situatie een impact hebben op het geluksgevoel van de Belg. Op basis van die resultaten publiceerden experts een reeks adviezen.

Geld en gezondheid

Een eerste aanbeveling is het zorgen voor een meer rechtvaardige financiële situatie, door mensen uit de armoede te halen. "Het beleid daarrond moet ambitieuzer worden, alle sociale uitkeringen en de leeflonen moeten opgetrokken worden tot de armoederisicodrempel", klinkt het. "Daarnaast is er nood aan een meer rechtvaardig belastingsysteem, waarbij de verschillen tussen de hoogste en de laagste inkomens substantieel kleiner moet worden.”



Bovendien vragen de experts om meer te investeren in gezondheidspromotie en ziektepreventie, en om goede gezondheidszorg via verlaagd remgeld toegankelijk te maken voor iedereen. "Het lokaal beleid kan dan weer een rol spelen door te streven naar betere sociale relaties en het creëren van warme buurten en steden", zegt Annemans.

Sociaal welzijn

Ook kunnen de burgers zelf beter voor elkaar zorgen. "Investeer in sociaal welzijn op het werk, door een organisatiecultuur op poten te zetten die goede relaties promoot, inzet op autonomie, betrokkenheid en competenties en de administratieve taken verlicht", aldus de professor. Ook roept hij op om in zetten op het verhogen van de stressbestendigheid, zowel op school als op het werk, en om goede sociale relaties van kinds af te promoten.

Tot slot kunnen we onszelf helpen, door onze vrije tijd beter in te delen, gezond te leven en ons brein te trainen.

Werkbaar werk

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) noemt de resultaten van het onderzoek een belangrijk signaal naar de politiek. "Het wordt hoog tijd om de enge focus van de welvaart te verbreden naar welzijn", aldus Peeters. "Het is de verantwoordelijkheid van elke beleidsmaker, elk gemeenteraadslid, elk parlementslid om binnen zijn bevoegdheid op zoek te gaan naar wat beter kan."

In zijn eigen beleidsdomein wijst de minister onder meer naar de wet betreffende werkbaar werk. "We hebben een legaal kader gecreëerd, maar dit mag geen dode letter blijven. De werkgevers en werknemers moeten samen nadenken over hoe jobs aangepast kunnen worden aan de werknemers. Daarnaast moet ingezet worden op discriminatie, en ik hoop dat de mystery calls een grote impact zullen hebben.”



Ook roept Peeters op om zorg te dragen voor elkaar. Hij wijst er onder meer op dat 1,2 miljard euro nodig is om de minimumuitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens.

Minister van Geluk?

Of een minister van Geluk een oplossing zou kunnen zijn? "Zo'n minister riskeert een alibi te worden voor andere beleidsmakers", aldus Peeters. "Het lijkt me beter om heel duidelijke formuleringen en doelstellingen in de regeerakkoorden te krijgen. Zo kunnen alle middelen die economische groei en jobs creëren ook ingezet worden om het geluk van mensen te verbeteren.”