"Razende gekkin" drie keer geflitst in half uur tijd Deze week in de politierechtbank BKH - TVR - SDVO

18 mei 2018

12u10

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 0 Deze zaken wekten afgelopen week onze aandacht in de politierechtbanken: een test met een nieuwe wagen die voor B. eindigde met een rijverbod, e en vrouw die door de politierechter in Halle "een razende gekkin" werd genoemd omdat ze in een half uur tijd drie keer werd geflitst. En een Oostendenaar die agenten aanzag voor carjackers en daarom weigerde te stoppen.

Test met nieuwe wagen eindigt met rijverbod

B. moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij op 18 december van vorig jaar betrapt werd op overdreven snelheid. De man reed toen 187 kilometer per uur op de Brusselse Ring in Ruisbroek. Naar eigen zeggen had hij niet door dat hij zo snel aan het rijden was. "Hij had die dag de nieuwe wagen van zijn vrouw genomen omdat hij die eens wilde testen", aldus zijn advocate. "Onderweg is hij de snelheid uit het oog verloren." Het kwam hem op een boete van 1.200 euro te staan, waarvan 400 euro met uitstel, en een rijverbod van veertig dagen. (BKH)

Politierechter noemt automobiliste "razende gekkin"

Een vrouw die in een half uur tijd liefst drie keer geflitst werd, is door de Halse politierechter een "razende gekkin" genoemd. Een ploeg van de politiezone Pajottenland betrapte I.S. in maart vorig jaar toen ze met 68, 90 en 89 km per uur door de bebouwde kom van Bever vlamde. Naar eigen zeggen was ze gehaast omdat ze boodschappen moest doen en haar dochter moest oppikken. "Als een razende gekkin rijdt ze dan door een landelijke gemeente", foeterde politierechter Johan Van Laethem. Ook het feit dat de vrouw de vaststellingen betwistte, kon hij niet smaken. "Neem toch gewoon de verantwoordelijkheid op." I.S. kreeg 1.000 euro boete, deels met uitstel, en 45 dagen rijverbod.

Man rijdt toiletcabine aan en vlucht

C.M. is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en 38 dagen rijverbod nadat hij ter hoogte van een werf in Zingem een toiletcabine aanreed en vluchtmisdrijf pleegde.

Een getuige zag hoe de man uitstapte om de schade aan zijn voertuig op te meten, waarna hij uiteindelijk toch doorreed. "Hij beweerde niet te weten dat hij een aangifte moest doen, maar dat is weinig geloofwaardig", wierp procureur op. "Hij werd in het verleden namelijk al nog veroordeeld voor vluchtmisdrijf." De politierechter merkte nog fijn op dat er gelukkig niemand op het toilet zat. (TVR)

Man stopt niet voor politie "uit schrik voor carjacking"

Een 33-jarige Oostendenaar had deze week in de Brugse politierechtbank een opvallend excuus klaar, waarom hij een jaar geleden weigerde te stoppen voor de politie. "Ik was bang dat het om een carjacking ging", beweerde D.S. Een anonieme wagen zag hem op 7 maart bij het Kennedyrondpunt aan hoge snelheid de afrit richting Bredene nemen.

De agenten zetten de achtervolging in en moesten 100 kilometer per uur rijden om hem in de Voorhavenlaan aan de kant te zetten. Tijdens z'n achtervolging beging D.S. verschillende verkeersinbreuken. Naast de snelheidsovertredingen gebruikte hij onder meer ook geen richtingaanwijzer. Toch toonde de politierechter zich mild voor de man en beperkte hij z'n straf tot een geldboete van 600 euro. (SDVO)

Werkstraf voor jongeman die dronken voortuin inreed

Een 22-jarige jongeman uit Ninove is deze week voor de Aalsterse politierechtbank verschenen nadat hij in dronken toestand zijn wagen in een Ninoofse voortuin had geparkeerd.

De student vastgoed was een hele nacht gaan feesten met enkele vrienden en was onder invloed van drank en drugs. Hij had 1,6 promille in zijn bloed en experimenteerde die avond ook met MDMA. "Mijn cliënt besefte onmiddellijk na het ongeval dat zijn daden er ver over gingen en dat dit niet kon. Hij had een paar glazen bier en sterke drank genuttigd. Normaal gebruikt hij nooit drugs maar die ene avond probeerde hij ook dat eens uit", aldus zijn raadsman.

"De jongeman zelf belde na het ongeval onmiddellijk aan bij de slachtoffers en heeft ook nadien de schade aan de tuin volledig zelf vergoed", klinkt het.

De 22-jarige student vroeg aan de rechter om een werkstraf te mogen uitvoeren en zij stond dat ook toe. In totaal zal hij 36 uur werkstraf moeten uitvoeren. Zijn rijbewijs zal hij wel nog twee maanden moeten ingeven. (KBD)