"Ramsgate niet klaar voor ferryverbinding met Oostende na harde brexit"

08 januari 2019

08u53

Ook in Ramsgate zelf is er twijfel over de mogelijkheid om op tijd een ferryverbinding met Oostende op te starten, om de gevolgen van een eventuele harde brexit te helpen opvangen. De haven kan onmogelijk klaar zijn, aldus de havenschepen van Ramsgate.

In Groot-Brittannië is er groeiende twijfel of de maatschappij Seaborne Freight, die van de overheid 13,8 miljoen pond kreeg om een ferryverbinding op te starten tussen Ramsgate en Oostende, in staat is op tijd de nieuwe dienst op te starten. De nieuwe verbinding moet de druk op Dover in het geval van een harde brexit vanaf 29 maart helpen verlichten.

Maar, zo zegt havenschepen Beverly Martin, de haven kan onmogelijk klaar zijn voor een ferryverbinding tegen 29 maart. De haven heeft niet de breedte en voldoende ruime aanlegplaatsen om grote ferryschepen te ontvangen, aldus de havenschepen op de BBC. "Ik zie niet hoe de haven in de huidige staat en met de herstellingen die nodig zijn, op tijd klaar kan zijn".

Volgens het Britse ministerie van Transport zullen de havenfaciliteiten zo snel als mogelijk klaar zijn en zijn de werken aan de gang.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein trekt volgende week naar Ramsgate om zich ter plaatse van de situatie te vergewissen.