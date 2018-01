"Wij pleiten niet voor open grenzen, hou op met zaaien van verdeeldheid": Dokters van de Wereld reageert op uitspraken De Wever

24 januari 2018

19u29

"Wij pleiten niet voor open grenzen, wel voor veilige en legale migratieroutes." Dat zegt Dokters van de Wereld in een reactie op uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. De organisatie roept ook op tot dialoog en "vraagt alle partijen om rond de tafel te gaan zitten en een intelligent en doordacht beleid uit dokteren".

In een opmerkelijk opiniestuk in De Morgen schrijft De Wever dat hij zich niet van de indruk kan ontdoen dat de linkerzijde "cynisch gebruik maakt van de migratiecrisis om via juridische veldslagen en morele chantage het concept 'grenzen' zo poreus te maken dat de natiestaat wordt uitgehold".

"Ter verduidelijking", reageert de hulporganisatie, "Dokters van de Wereld pleit niet voor open grenzen, wel voor veilige en legale migratieroutes." En ook: "De stelling dat de hulpacties een voorwendsel of 'morele façade' zijn om er een ideologische agenda door te trekken en een industriële 'fonds de commerce' te leggen getuigt van een nogal duister beeld van de mens."

"Hou op met partijpolitieke profilering op de kap van een groot internationaal probleem"

Oproep

Dokters van de Wereld roept daarnaast op tot dialoog. "Want één ding is zeker: polarisatie leidt nooit tot een oplossing." De organisatie vraagt dan ook met aandrang om "op te houden met partijpolitieke profilering op de kap van een groot internationaal probleem. Laten we ophouden met het zaaien van verdeeldheid op het moment dat we ernstig en eendrachtig dit het hoofd moeten bieden."

"Wij pleiten al maanden om samen met alle partijen samen aan tafel te zitten en samen tot een oplossing te komen. Door nu ook de burgers vrijwilligers en organisaties aan te pakken staan we weer een stap verder van een oplossing en wordt de situatie in ons land nog weer wat meer gepolariseerd. Dat is jammer, maar onze uitnodiging tot dialoog blijft gelden."