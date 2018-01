"We doen meer aan armoedebestrijding dan vorige regering" EB

29 januari 2018

18u07

Bron: Belga 1 "Deze regering deed al meer aan armoedebestrijding dan de vorige regering", zo reageert het kabinet van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) op de aantijging van het platform Decenniumdoelen, eerder vandaag, dat de regering-Michel haar beloftes niet nakomt inzake armoedebestrijding.

"Het leefloon voor alleenstaande werd de vorige legislatuur verhoogd met 47,2 euro per maand. Deze regering deed er al 75,2 euro per maand bij. De minimumpensioenen bij volledige loopbaan stegen voor alleenstaande werknemers met 98 euro per maand (vorige regering 57,0 euro), en voor zelfstandigen 160 euro (vorige regering 53,8 euro)", geeft het kabinet als voorbeeld.

"Wat het zomerakkoord betreft, werd er 20 miljoen euro voorzien voor extra ondersteuning van werkende alleenstaande ouders met een laag inkomen. Voor deze doelgroep werden de belastingvrije som én de fiscale aftrek voor kinderopvang verhoogd."

Inzetten op jobs

"In plaats van in te zetten op enkel de verhoging van uitkeringen, wil deze regering de kans geven aan mensen om effectief uit de armoede te geraken. De regering zet in op meer jobs en via de taxshift op een verhoging van de laagste nettolonen. Dit is nodig om op lange termijn de sociale zekerheid te vrijwaren."

"Er zal nog verder werk moeten worden gemaakt om te zorgen dat jobs vooral terechtkomen bij gezinnen waar niemand werkt", besluit het kabinet van de staatssecretaris. "De concrete besteding en verdeling van de extra enveloppe van 80 miljoen euro zal daarom gebeuren met focus op de groepen met het hoogste armoederisico, zoals personen met een handicap, en met de nodige selectiviteit om het risico op de creatie van een extra werkloosheids- of inactiviteitsval te vermijden."