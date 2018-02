"Wanhopige dakloze is ordinaire inbreker", zegt OCMW-voorzitter over 70-jarige die naar cel wilde Patrick Lefelon HA

14 februari 2018

15u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 70-jarige Bulgaarse dakloze die gisteren door de Antwerpse strafrechter tot 24 maanden cel werd veroordeeld voor twee inbraken die hij - naar eigen zeggen - pleegde om in de gevangenis te belanden, klopt langs geen kanten. Volgens OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) is de man "een ordinaire inbreker die al jaren meer vertrouwd is met de binnenkant van onder andere Belgische cellen, dan met de straten daarbuiten".

Dakloze Deltcho A. beweerde dat hij in april 2017 twee auto-inbraken pleegde en zich dan liet arresteren in de hoop naar de gevangenis te verhuizen. Daar kreeg hij tenminste eten en had een dak boven zijn hoofd, want hij kreeg nergens anders hulp.

Voorzitter Fons Duchateau: "Ik kon me nauwelijks voorstellen dat deze man onbekend zou zijn voor onze diensten, al is niets onmogelijk, want sommige daklozen weigeren consequent alle hulp", zegt de OCMW-voorzitter. "De man is niet alleen bekend bij het OCMW, hij genoot ook jaren een leefloon én kreeg medische hulp tot hij zelf van de radar verdween." Duchateau noemt de "wanhoopsdaad" van de man daarom "een ordinaire inbraak".

De Antwerpse rechter strafte Deltcho A. gisteren met 24 maanden celstraf voor de twee auto-inbraken. De straf is zo hoog omdat Deltcho A. zich inderdaad "in wettelijke staat van herhaling" bevindt. Hij werd in februari 2017 door het hof van beroep van Antwerpen al veroordeeld tot 18 maanden cel voor verschillende inbraken.

Groen grijpt vandaag het verhaal van de dakloze aan om voor een ander daklozenbeleid te pleiten. Voormalig CAW-directeur en kersvers Groen-kandidaat Koen De Vylder stelt dat de daklozenopvang in Antwerpen bewust rudimentair wordt gehouden om daklozen te stimuleren naar andere oplossingen te zoeken en heeft het over onhygiënische omstandigheden.

OCMW-voorzitter Duchateau noemt dat "flagrante leugens".