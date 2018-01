"Vol? Met Kerstmis was het erger": Ster van Balen al op eerste dag verorberd Wouter Demuynck

Vier uitdagers hebben de Ster van Balen, de nieuwste eetuitdaging van snackbar De Broodjeshoek, al op de eerste dag kleingekregen. Zij moesten twaalf pizzabaguettes en een gehaktbrood van een halve kilo met daarop gesmolten brie en maïs binnen de 40 minuten binnenspelen. En dat deden ze met verve, want het viertal klokte af op 17 minuten en 57 seconden.

De eetuitdagingen van De Broodjeshoek zijn inmiddels wereldwijd bekend. Allerlei eetkampioenen uit verschillende landen kwamen al ter plaatse om de strijd met de gigantische eetschotels aan te gaan. Na onder meer de 'Toren van Balen', 'Vulkaan van Balen', 'Monument van Balen' en 'Balense Reus' is er dit jaar de 'Ster van Balen', een schotel van twaalf pizzabaguettes, gesmolten brie, een bergje maïs en 500 gram gehaktbrood.

Ivan Van Cauter (31), Thomas Van De Weyer (32), Kevin Daems (35) en Roel Blockx (30) waren de trotse overwinnaars. Volgens de vier vrienden is er niet veel voorbereiding aan voorafgegaan. "Ik heb zelfs meer gegeten deze ochtend", lacht Ivan. "Het gerecht is zeker doenbaar, maar ook heel lekker. We hebben niet het gevoel dat we overvol zitten, met Kerstmis was het eigenlijk erger", lacht het viertal.

De vier vrienden maken nu kans op vier viptickets voor The Night of the Proms. Op het einde van het jaar worden die tickets verloot onder alle winnende groepen. De snelste groep krijgt nog een verrassingsprijs.