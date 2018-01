"Vandeput keert terug naar politieke benoemingen bij leidende ambtenaren": bonden verlaten overleg met kabinet sam

24 januari 2018

19u39

Bron: belga 0 De overheidsvakbonden hebben vanochtend een overleg met het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) verlaten. Dat ging over de aanduiding van leidende ambtenaren in de federale overheden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront is misnoegd omdat de minister de aanwervingen wil uitbesteden aan de privé en het sociaal overleg negeert, klinkt het. "Dit is een terugkeer naar politieke benoemingen van vroeger. De minister doet afstand van de neutraliteit en objectiviteit." Volgens Vandeput "spelen de bonden spelletjes".

ACV Openbare Diensten, ACOD en VSOA schoven vanochtend aan de onderhandelingstafel van het Comité B, dat zich buigt over personeelsaangelegenheden voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten. Op tafel lag een ontwerptekst voor de benoemingen van de leidende ambtenaren in de federale overheid.

De minister wil onder meer de aanwerving van leidende ambtenaren uitbesteden aan headhunters, in de plaats van Selor, het selectiebureau van de overheid. Bovendien moeten de mandaten voor Vandeput samenvallen met de duur van de legislatuur, terwijl de mandaten daar nu nog volledig los van staan.

Kritiek

Het voorstel "wijkt af van de principes van neutraliteit en objectiviteit", hekelen de bonden. "Dit is eigenlijk de terugkeer naar politieke benoemingen binnen de ambtenarij, terwijl men daar al twintig of dertig jaar afstand van neemt", valt te horen uit vakbondsbron.

Bovendien weigert de minister elke poging tot objectief overleg, zegt het vakbondsfront. "We hebben al meermaals constructieve vragen en opmerkingen geformuleerd, maar vandaag zegt het kabinet-Vandeput dat er een politieke beslissing is om het ontwerp niet te wijzigen. Uitleg krijgen we niet", klinkt het. "Dat je aan tafel gaat zitten, betekent nog niet dat er ook overleg is", zegt VSOA-voorzitter Jos Mermans. "Er was geen ruimte voor onderhandeling. De regering heeft een akkoord klaar."

De bonden leggen de bal nu in het kamp van de minister. "We zullen zien hoe hij nu reageert en of hij zo verstandig is het sociaal overleg niet op te blazen", zegt Mermans.

"Iedereen weet dat het na 12 jaar moeilijk, zo niet onmogelijk, is om nog vernieuwend te denken. Ik wil met deze wijzigingen dynamiek in de organisaties brengen."

Spelletjes

De minister vindt dat de bonden "spelletjes spelen", reageert hij. "Als ik een externe partner wil inschakelen om ons op basis van vooraf afgesproken kwaliteitsstandaarden bij te staan in de zoektocht naar topambtenaren, dan is dat niet om politieke benoemingen mogelijk te maken, maar om de selectie snel en professioneel te laten verlopen", zegt hij.

Vandeput zegt dat hij de mandaten niet wil laten samenvallen met de legislaturen, maar wel met de bestuursovereenkomsten. Die bestuursovereenkomsten bevatten afspraken tussen de politiek en de administratie en objectief evalueerbare doelstellingen. De minister vind dat een topmanager maar twee termijnen in dezelfde functie mag zitten. "Concreet betekent dat dan immers dat iemand al 12 jaar op dezelfde stoel zit. Iedereen weet dat het na 12 jaar moeilijk, zo niet onmogelijk, is om nog vernieuwend te denken. Ik wil met deze wijzigingen dynamiek in de organisaties brengen."

Nog volgens de minister hebben de betrokken topambtenaren een positief advies gegeven op de voorstellen. "Ik vraag me dan ook af wiens rechten de bonden verdedigen", besluit hij.