"Uitbreidingsplannen Brussels Airport betekent einde voor twee beschermde natuurgebieden"

24 januari 2018

17u35

Bron: Belga 4 De uitbreidingsplannen die Brussels Airport koestert, vormen volgens Natuurpunt een ernstige bedreiging voor de natuurgebieden Silsombos en Torfbroek in Erps-Kwerps (Kortenberg). Als Brussels Airport de plannen wil realiseren, zal de milieuvereniging die trachten te dwarsbomen door zich te beroepen op de bescherming van beide gebieden door de Europese habitatrichtlijn.

Met haar 'Strategische Visie 2040' wil Brussels Airport de capaciteit van de luchthaven verhogen door hetzij de piste 25L met 900 meter te verlengen in de richting van Erps-Kwerps en/of de bestaande piste te voorzien van een taxibaan. Het is vooral de verlenging van de piste die de regio zorgen baart. Deze week raakte bekend dat in het scenario van een verlenging van de piste en de aanleg van een taxibaan Brussels Airport met 94,85 ha zou uitbreiden, er 22 huizen onteigend moeten worden en een vier km lange en 14 meter hoge muur gebouwd worden.

"Beide natuurgebieden zijn kwelgebieden. Dankzij grote hoeveelheden kalkrijk grondwater dat er aan de oppervlakte komt, komen er zeer zeldzame moeras-, vijver- en graslandbiotopen voor. Het gebied is hierdoor een belangrijk leefgebied voor 14 Europees beschermde soorten zoals de blauwborst, ijsvogel en wespendief. Als Brussels Airport de plannen wil doorzetten, betekent dat het einde van deze door Europa prioritair beschermde habitats en soorten want het Groot Veld dat men wil inpalmen is het infiltratiegebied voor het Silsombos en Torfbroek", aldus Ewoud L'Amiral, voorzitter Natuurpunt Kortenberg.