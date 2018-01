"Toestand tienermeisjes kon me niet veel schelen", aldus Waal (18) na vluchtmisdrijf in Oostende. Man is nu zwaar gestraft Dader veroordeeld tot 28 maanden effectieve celstraf Jelle Houwen

30 januari 2018

12u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 18-jarige Waal Pierre B. die vorig jaar vluchtmisdrijf pleegde na een zwaar ongeval in Oostende is deze ochtend in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot 42 maanden cel, waarvan 28 effectief. Politierechter Peter Vandamme verklaarde hem ook levenslang ongeschikt om met de wagen te rijden.

In de nacht van 21 op 22 augustus 2017 vluchtte Pierre B. weg van een politiecontrole om daarna in te rijden op wegwerkzaamheden ter hoogte van de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Hij liet twee van z’n vrienden en twee tienermeisjes uit Kortenberg die een lift hadden gekregen achter, en nam de vlucht.

Vier dagen later werd hij opgepakt in Bergen (Mons). De wagen waarmee het ongeval gebeurde, bleek in Frankrijk te zijn gestolen. Op 7 november gaf B. tijdens de zitting van de raadkamer toe dat hij de diefstal zélf pleegde, waarna hij voorwaardelijk werd vrijgelaten. Hij moest inwonen bij z'n moeder in Le Roeulx, kreeg daar huisarrest en moest onder meer naar werk zoeken.

Inbraak bij vader

De jonge Waal vervulde bijna geen enkele voorwaarde en werd eind vorige maand opnieuw aangehouden nadat hij had ingebroken bij z'n vader. Tijdens de zitting deze voormiddag vroeg zijn advocaat hem een voorwaardelijke celstraf op te leggen. “Hij was in paniek en had angst voor de gevolgen”, pleitte meester Jelle Dejaegher. “Hij wilde aanvankelijk stoppen voor de alcoholcontrole, maar werd aangemoedigd door een vriendin in de wagen om door te rijden.” Tijdens één van z’n verhoren verklaarde B. dat de toestand van de slachtoffers hem niet kon schelen. “Ik zit wel in de gevangenis”, vertelde hij aan de politie. “Ik had toen zoveel aan m’n hoofd”, verontschuldigde de jongeman zich vanmorgen.

“Ik wil m’n excuses aanbieden aan de familie van die meisjes.” Politierechter Peter Vandamme kon niet lachen met het gedrag van de beklaagde. “Het bewijst zijn totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Het feit dat hij vier dagen op de vlucht was en de raad van z’n moeder om zich aan te geven niet opvolgde, was helemaal geen uiting van paniek.”

Cannabis

Vandamme legde B. 42 maanden cel op, waarvan 28 effectief. Hij oordeelde ook dat B. verslaafd is aan cannabis en levenslang ongeschikt is om met de wagen te rijden. Daarbovenop komen nog eens vijf jaar en drie maanden rijverbod en 4.000 euro boete. De jongeman zal pas na twee jaar een aanvraag mogen indienen om zijn rijbewijs eventueel terug te krijgen. Als dat gebeurt, zal de beklaagde wel nog eerst ruim vijf jaar rijverbod moeten uitzitten.

De twee slachtoffers werden voor één vijfde aansprakelijk gesteld omdat ze hun gordel niet droegen. In praktijk worden ze evenwel volledig uitbetaald omdat ze zwakke weggebruikers waren.