"Theo moet als eerste het vliegtuig op": 6.600 mensen betogen tegen Francken

16u24 1153 Photo News "Theo als eerste het vliegtuig op", staat op een van de plakkaten. Zo'n 6.600 mensen betogen vandaag in Brussel tegen Theo Francken (N-VA). Ze eisen dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie ontslag neemt. Het zijn er een pak meer dan de demonstratie eind december.

Tijdens een eerdere betoging, die plaatsvond op 30 december, hadden een driehonderdtal demonstranten verzamelen geblazen. Tegen Francken werd toen symbolisch een uitzetbevel uitgevaardigd. Ze gaven Francken vijftien dagen de tijd om de regering te verlaten, maar dat deed hij niet. En dus komen ze opnieuw samen. Ze zijn dit keer met 6.600. Vooral Franstalige organisaties lopen mee, onder hen leden van het Citizen's Refugee Platform en de Coordination des Sans-Papiers, de organisatie voor mensen zonder papieren. Aan Vlaamse kant ook het ABVV en Burgerplatform. De stoet vertrok aan het Brusselse Noordstation en passeerde onder meer het Maximiliaanpark.

Francken is al een paar weken lang hot topic, omwille van de Soedan-affaire. Zo zou hij niet de waarheid gesproken hebben over de uitwijzingen naar Soedan. Volgens de staatssecretaris stonden er geen repatriëringen meer gepland, maar dat was wel zo, weliswaar in één geval. Bovendien kwamen er ook vanuit politieke hoek stemmen dat Francken maar beter ontslag zou nemen. Dat liet onder meer Wouter Beke (CD&V) zich ontvallen.

De waslijst beschuldigingen aan het adres van Francken is trouwens niet min. De betogers klagen aan dat de staatssecretaris "zijn mandaat niet naleeft, dat hij geen rechterlijke beslissingen naleeft en dat hij de rechtsstaat ondermijnt, dat hij de grondwet schendt en de rechten van de mens door migranten terug te sturen naar een land waar ze gemarteld worden en onmenselijk behandeld (wijzend op de Soedanezen, red.), dat hij schaamteloos leugens verkondigt in het parlement en dat hij ook de burgers voorliegt". De betogers zeggen daarnaast ook dat hij "racistische opmerkingen doet, voormalige nazicollaborateurs als kennissen heeft en dat hij een bedreiging vormt voor de openbare orde en de nationale veiligheid".

Francken zelf reageerde gisteren nog op de heisa van de voorbije weken door op Twitter een foto te plaatsen met als opschrift: "Hoge bomen vangen veel wind, maar hebben diepe wortels."

