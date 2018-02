"Staking bij MIVB wordt misbruikt om privileges te behouden voor sommige vakbondsafgevaardigden" ADN

16 februari 2018

23u47

De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten is niet te spreken over de staking maandag bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB, waartoe de socialistische ACOD en de liberale ACLVB hebben opgeroepen. Volgens het ACV wordt de actie onder meer misbruikt om "bepaalde privileges te behouden voor sommige vaksbondsafgevaardigden".

ACOD en ACLVB leggen maandag het werk neer wegens een "negatief sociaal klimaat" en "verspilling van belastinggeld". Bij de afdeling Field Support, die instaat voor kwaliteit en veiligheid, heeft een directeur sinds zijn aantreden in 2013 volgens de vakbond allerlei veranderingen doorgevoerd die veel hebben gekost. "En na vier jaar wil hij nu herbeginnen."

In een reactie zegt ACV dat de "disfuncties" bij Field Support inderdaad opgelost moeten worden, maar het klaagt dat de andere vakbonden zich niet inzetten voor alle problemen bij de dienst en focussen op één aspect. "De staking van volgende maandag is in werkelijkheid een manipulatie met het doel de verantwoordelijke van Field Support aan de kant te schuiven (...) en bepaalde privileges te behouden voor sommige vakbondsafgevaardigden", luidt het. "Het is niet serieus en zelfs onverantwoordelijk om een staking te voeren voor enkele individuele belangen en ten nadele van de collectieve belangen."

De christelijke vakbond vindt dat de onderhandelingen met de directie van de MIVB goed verlopen en heeft er "alle vertrouwen" in dat een aantal problemen binnenkort wordt opgelost en dat "andere problemen eindelijk ernstig zullen worden genomen". Dat heeft de vakbond ertoe gebracht om de onderhandelingen voort te zetten. Als die in de komende weken niet tot aanvaardbare akkoorden leiden, "spreekt het voor zich" dat ook ACV actie zal voeren, klinkt het.