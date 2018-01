"Ruim 10.000 cannabisplanten zijn slechts topje van de ijsberg" 24 personen riskeren celstraf in gigantisch drugsdossier Birger Vandael

19 januari 2018

12u23

Bron: Eigen berichtgeving 1 Deze voormiddag werd op de correctionele rechtbank van Hasselt een grootschalig drugsdossier behandeld. In totaal werden 24 personen gedagvaard, maar slechts vijf personen kwamen zelf ter plaatse. Een vijftiental beklaagden gaf verstek. De drugsbende was actief in Houthalen, Tessenderlo en de Waalse gemeenten Seraing en Limburg. “We kunnen stellen dat deze vondst slechts het topje van de ijsberg is”, stelde de procureur.

Het dossier opent in oktober 2014 toen er bij de politie een tip binnenkwam over een cannabisplantage in een voormalige bakkerij te Houthalen. Op 5 november wordt duidelijk dat er op dat moment geen bedrijfsactiviteiten meer in het pand worden uitgevoerd. Aan het dak is een camera bevestigd die op de toegang van het pand gericht is. De politie merkt ook regelmatig een Volvo op in de buurt van het pand. Tijdens het gerechtelijk onderzoek worden 2.069 planten aangetroffen. “Dat is een zeer omvangrijke, professionele plantage. Er is geen aanleiding om te vermoeden dat er een eerdere oogst was. Een oogst, die daar op drie maanden kan worden verwezenlijkt, brengt al snel 300.000 euro op”, aldus de procureur.

Vervolgens worden nog zes plantages aangetroffen, waarbij één kleine plantage waar de bende niet voor verantwoordelijk zou zijn. In het Waalse Seraing werden 1.425 plantjes gevonden, in Limburg – niet de provincie maar de gemeente bij Eupen – vond men 1.880 planten. In de Kerklaan te Houthalen werd in het onderzoek een opgeruimde plantage van 185 planten gevonden. Ten slotte werd in de Schoterweg te Tessenderlo nog een pand gevonden waarin meerdere keren werd geoogst. “Er is sprake van twee herplantingen”, gaf de procureur mee. Telkens zou het gaan om 1.640 planten, waardoor het totaal boven 10.000 cannabisplanten komt.

Acht jaar cel gevraagd voor grote leider

De bende pakte het hele gebeuren duidelijk erg professioneel aan. “Men ging bewust op zoek naar goed uitgeruste panden waar men veel plantjes kwijt kon. De vereniging deed dit puur uit geldgewin”, aldus de procureur. De grote leider is ene V.A. en was betrokken bij het zoeken van een locatie en het aansturen van alle mensen. Zelf minimaliseerde hij zijn rol, maar zijn naam is alomtegenwoordig in het onderzoek. Er werd een celstraf van 8 jaar en een boete van 30.000 euro gevorderd.

Een tweede persoon die verantwoordelijk was voor de aanbreng van materialen riskeert 5 jaar cel en een boete van 15.000 euro. Een derde belangrijke spilfiguur zorgde voor de aanvoer van Bulgaren, die hij “zonder mededogen” vanuit Nederland en Bulgarije ophaalde om te werken in de plantages. Deze Bulgaarse man riskeert een celstraf van 4 jaar en een boete van 12.000 euro. Ook voor “De Chinees” die in Wallonië een grote rol speelde, werd deze straf gevorderd. De schoonzoon van de grote leider, een 26-jarige man uit Genk, zou tevens zijn rechterhand zijn geweest. “Dat klopt niet, maar ik heb hem wel geholpen. Het is moeilijk om tegen zo iemand ‘neen’ te zeggen”, stelde hij zelf. Hij riskeert een celstraf van 5 jaar en een boete van 15.000 euro. Ook de man die de busjes huurde (3 jaar), de vriendin van de grote leider (18 maanden), de elektricien van de bende (40 maanden), “De man met de gouden tand” (30 maanden) en een Genkse wijkinspecteur met een schimmige rol (3 maanden) riskeren een fikse celstraf en telkens een boete van 6.000 euro. Behalve deze tien personen, werd er nog voor veertien personen een celstraf tussen 18 maanden en twee jaar en een boete van 6.000 euro gevorderd. Het precieze vermogensvoordeel en de vordering van de burgerlijke partij moet nog worden bepaald.

Veel plantages en personen niet gevonden

Opvallend is dat in het dossier wellicht veel plantages en personen niet gevonden werden. “Veel mensen spreken over een ruimere periode, zo haalt de leider zelf al een datum in 2010 aan. Daarnaast is er ook sprake van locaties in Luik en Tienen. We kunnen dus stellen dat hier slechts een fractie van de hele bende werd opgerold”, onderstreepte de procureur. Volgende week wordt de zaak verder behandeld.