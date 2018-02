"Reynders neemt risico waarvan hij gevolgen voor Brusselaars niet kent" jv

10 februari 2018

10u15

Bron: belga 1 MR-vicepremier en voorzitter van de Brusselse afdeling Didier Reynders is na de verkiezingen van 2019 bereid om samen te werken met de N-VA in het Brussels gewest. Die verklaring van eerder deze week leidt tot de nodige onrust bij Défi-voorzitter Olivier Maingain. "Didier neemt een risico waarvan hij de gevolgen voor de Brusselaars niet kent", zegt Maingain in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

"Als de Vlaams-nationalisten (N-VA, nvdr.) alleen de absolute meerderheid behalen in de Nederlandstalige taalgroep" in het Brussels Gewest, "is het mathematisch onmogelijk om zonder hen een meerderheid te vormen". "De dreiging van een blokkering van de Brusselse instellingen zal verschrikkelijk zijn", zegt Maingain. "Ze zullen permanent chanteren."

"Ik denk dat Didier een risico neemt waarvan hij de gevolgen voor de Brusselaars niet kent. Brussel beschadigen, dat kan voor N-VA nog diepgewortelder zijn dan België beschadigen", dixit Maingain.

Zelf herhaalt Maingain dat Défi een regeringsakkoord met N-VA resoluut verwerpt. Maar een deelname aan de Brusselse regering sluit hij niet uit, ook indien N-VA incontournable is. "We zouden zeker in een regering kunnen zitten, maar één waarin permanent confrontatie is." Hij wijst op de Brusselse eigenheid met twee meerderheden waarin "men zijn Vlaamse partners niet kiest". De Franstalige partijen in een Brusselse regering kunnen, mits meerderheid in het regionaal parlement, het hoofdstedelijk gewest besturen, klinkt het.