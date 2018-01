"Ondanks acties fietskoeriers groeit hun aantal in week tijd met een derde" KVDS

17u31

Bron: Belga 0 Photo News Ondanks de acties van fietskoeriers gisteravond in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent en Luik is hun aantal in een week tijd met 34 procent gegroeid. Dat meldt het platform van thuisgeleverde maaltijden. Fietskoerierdienst Deliveroo laakt en veroordeelt "de daden van vandalisme en intimidatie" tijdens de acties.

Gisteravond voerden tussen de 50 fietskoeriers (volgens Deliveroo) en 130 fietskoeriers (volgens het collectief dat claimt 200 koeriers te vertegenwoordigen) acties in de steden waar het platform actief is. In Elsene en Brussel-stad trokken groepen per fiets door de binnenstad. Ze vroegen aan restaurants om solidair te zijn en de app tijdelijk uit te schakelen. In Gent, Antwerpenen en Mechelen ging het eerder om sensibiliserende acties. In Luik werden bestellingen opgehaald en aangeboden aan daklozen.

Statuutwijziging

Met de acties willen de fietskoeriers protesteren tegen een gedwongen statuutwijziging. Vanaf 31 januari zouden alle fietskoeriers als zelfstandige moeten werken en niet langer in loondienst. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald. (lees hieronder verder)

Photo News

Photo News

Photo News

Ondanks de acties telde het platform gisteren "ruim meer actieve koeriers" dan de week daarvoor. Deliveroo laakt ook "de daden van vandalisme en intimidatie" van restaurants en partner-koeriers van een "minderheid van individuen" in Brussel. In Luik werden bestellingen gestolen, aldus Deliveroo.

"Deze acties zijn erop gericht de dienstverlening te verstoren en te beletten dat koeriers kunnen werken. Ze hebben schade veroorzaakt en inkomstenverlies voor restaurants en partner-koeriers. In Brussel zijn deze acties uitgedraaid op een tussenkomst van de politie", klinkt het.

Deliveroo heeft eerder deze week al een klacht neergelegd na het beschadigen van de gevel van haar Brusselse kantoren.