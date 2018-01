"Minimale dienstverlening NMBS ten laatste begin maart van kracht" ep

Bron: Belga 3 BELGA De minimale dienstverlening bij spoorstaking, waarbij spoorlui op voorhand moeten doorgeven of ze zullen staken of niet, zal normaal ten laatste begin maart van kracht worden. Dat zegt HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, vandaag.

De "wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking" werd vandaag gepubliceerd in het Staatsblad. Hij treedt tien dagen later in voege.

Maar dat betekent niet dat de minimale dienstverlening vanaf dan geldt, zegt Alain Dupont, woordvoerder van HR Rail. "Volgens de wet is er eerst nog een advies nodig van het sturingscomité." Dat is een overlegorgaan van de spoorwegen waarin directie en bonden rond de tafel zitten. Dat comité krijgt dertig dagen de tijd om een advies uit te brengen.

"Het sturingscomité is gepland op 2 februari", aldus Dupont. "Dat betekent dat de minimale dienstverlening ten laatste begin maart van kracht zal zijn."

Spoorlui moeten dan 72 uur op voorhand aangeven of ze willen staken of niet. Op basis van de beschikbare mensen werken spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS een aanbod uit voor de reizigers.

De vakbonden zijn fors gekant tegen de wet. Ze zien er een regelrechte aanslag op het stakingsrecht in en onderzoeken of ze de wet juridisch kunnen aanvechten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Concreet zullen de werknemers ten laatste 72 uur voor aanvang van de staking moeten aangeven of ze mee staken of niet. Tijdens een meerdaagse staking kunnen ze beslissen vanaf een bepaalde dag weer aan het werk te gaan, mits ze dat 48 uur op voorhand laten weten.

Afhankelijk van het aantal werkwilligen, werken NMBS en Infrabel een aanbod uit. Er zijn verschillende scenario's, gaande van alleen maar treinen op de grote assen tijdens de spitsuren, tot een scenario met ook treinen in de daluren. Cruciaal is het aantal werknemers in de seinhuizen.

