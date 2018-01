"Leuvens Sint-Pietersziekenhuis gaat nog dit jaar tegen de vlakte"

Bron: Belga

Foto Vertommen Het Sint-Pietersziekenhuis gaat tegen de grond en er zou flink wat hoogbouw in de plaats komen.

Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft vrijdagavond tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de stad Leuven, de KU Leuven en de militaire overheid aangekondigd dat er nog dit jaar gestart wordt met de afbraak van het leegstaande Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat in Leuven. Tobback heeft in het verleden herhaaldelijk laten weten dat hij niet zou vertrekken als burgemeester vooraleer "deze gele olifant" zou worden afgebroken.