"Laat Wouter Van Besien een boete betalen telkens hij het over 'moddergooien' heeft" Redactie

22u24 0 VRT Jan Segers in 'De Afspraak'. Onze politiek journalist Jan Segers heeft vanavond in 'De Afspraak' gereageerd op de breuk van het kartel 'Samen', een gevolg van het nieuws over mogelijk financieel gesjoemel van Tom Meeuws (sp.a) als directeur van De Lijn in Antwerpen. Dat nieuws werd door Het Laatste Nieuws naar buiten bracht. Zowel Groen als sp.a hebben het over een moddercampagne. Maar "dit is relevant", zegt Jan Segers. "Dit gaat over inhoud."

"Ik hoor graag zeggen dat dit drie jaar geleden al in de krant stond, maar niet de details", zegt Jan Segers, die de bronnen van het nieuws over het mogelijk financiële gesjoemel van Tom Meeuws niet zal prijsgeven. "Wij wisten dat er iets speelde, dus zijn wij ook gaan speuren."

In een artikel uit De Standaard van drie jaar geleden ging het over een 'al te hoge kostprijs' die Tom Meeuws had betaald als directeur van De Lijn in Antwerpen. "Maar wat is dat", vraagt Segers zich luidop af in de studio. "Een paar duizend euro, een paar tienduizend euro? Maar 550.000 euro voor een feestje bij de opening van de metro?"

John Crombez wees meteen naar Mark Descheemaker van N-VA, die in de raad van bestuur van De Lijn zit, als lek naar de pers. "Je leest op dit moment vanalles", zegt Segers. "De piste dat dit van N-VA komt is misschien de meest voor de hand liggende, maar alle mogelijke pistes circuleren: het zou ook een zet van Groen geweest kunnen zijn. Of je hoort ook dingen over intern verzet bij sp.a tegen de figuur Tom Meeuws."

Dit gaat over aantoonbare feiten, over de slechte of overdreven besteding van belastinggeld. Jan Segers

"Waarom zouden we dit nieuws niét brengen? Beklaag je er niet over", richt Segers zich tot sp.a en Groen. "Dit gaat over aantoonbare feiten, over de slechte of overdreven besteding van belastinggeld. Dit gaat over inhoud. Dus het zou goed zijn dat ook Groen stop met de klaagzang 'dat het nu écht over inhoud moet gaan'. Ik zou Wouter van Besien elke keer hij het woord 'moddergooien' nog gebruikt een boete laten betalen. Ik denk dat ook jullie kiezers dat nu wel beu zijn gehoord."