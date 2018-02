"Kerel, dat is toch overdreven": dealer haalt uit naar rechter na horen van straf EB

15 februari 2018

16u12

Bron: Belga 0 De Brugse correctionele rechtbank heeft een 19-jarige Bruggeling veroordeeld tot 20 maanden effectieve celstraf voor geweldplegingen en verboden wapenbezit. Arthur B. ging bij een ripdeal een andere drugsdealer te lijf.

Om onder de radar te blijven, communiceerde Arthur B. steeds via Snapchat met zijn twee kompanen. In totaal zouden de dealers minstens zeven kilogram cannabis en 700 gram cocaïne aan de man gebracht hebben. Voor zijn rol in dat dossier werd de jongeman van Armeense origine onlangs tot 30 maanden effectieve celstraf veroordeeld. Ook in de maanden daarvoor liep hij al enkele stevige veroordelingen op.

Op 18 januari werd het voorlopig laatste dossier tegen Arthur B. behandeld. De beklaagde lokte een dealer naar de Ezelstraat in Brugge, zogezegd om drugs te kopen. In werkelijkheid wilde hij wraak nemen voor de verklaringen die de dealer had afgelegd in het drugsdossier. Het slachtoffer kreeg een klap, maar kon een nachtwinkel binnenvluchten. Op de gsm van B. vond de politie een filmpje waarop te zien is hoe hij een man afranselde met een buigveer. Bij een huiszoeking werden ten slotte twee busjes traangas en enkele replica's van vuurwapens aangetroffen.

Uithaal naar rechter

De verdediging vroeg om de beklaagde voorwaarden op te leggen. "Hij ziet zelf in dat het zo niet verder kan, maar alle feiten zijn een gevolg van de drugs", aldus meester Jorn Verminck. De rechter besliste om B. toch te veroordelen tot 20 maanden effectieve celstraf. De beklaagde stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken. "Ik heb nu door jullie in totaal 100 maanden. Kerel, dat is toch overdreven."