"Jongeren meppen mannen in elkaar in Molenbeek"

Duo met hoofdwonden naar ziekenhuis gebracht HA

11u19

Bron: Belga 3 BELGA Bij een vechtpartij in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt aan het hoofd. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel-West. De twee mannen verkeerden niet in levensgevaar en voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt, aldus nog de politie.

De politie van de zone Brussel-West werd rond 22.30 uur verwittigd van een vechtpartij op de Gentsesteenweg. Toen ze ter plaatse kwam, trof ze een man op straat aan die zwaargewond was aan het gezicht en half bewusteloos was. Even later dook een tweede man op die eveneens gewond was in het aangezicht. Volgens die laatste man waren hij en zijn kompaan overvallen door een vijftal onbekende jongemannen die na de aanval gevlucht waren in de richting van het Zwarte Vijversplein.

Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen kon al naar huis terugkeren, maar het tweede slachtoffer moet nog minstens een dag blijven voor verder onderzoek.