"Ivo Poppe pleegde de feiten uit een zeker machtsgevoel. Dat is typisch voor seriedodingen" Gerechtspsychiaters aan het woord over 'Diaken des doods' HA

29 januari 2018

15u40

Bron: Belga 1 Op het asissenproces tegen Ivo Poppe (61) hebben de gerechtspsychiaters hun getuigenis afgelegd. Aan de deskundigen vertelde de beschuldigde dat ook een machtsgevoel een rol speelde bij de feiten. Volgens psycholoog Jurgen Nys blijft hij gevaarlijk in specifieke situaties van pijn en lijden.

Dokter Philippe Van Peteghem gaf een overzicht van de voorgeschiedenis van de beschuldigde. "Hij kwam een paar keer in contact met psychiaters voor slaapstoornissen en een burn-out. Hij heeft nooit aangegeven dat zijn nachtmerries aan de feiten gerelateerd waren." De gerechtspsychiater was ook aanwezig tijdens de reconstructie. "Er is een terugkerend patroon van spanningen, wat we toch als een soort opwindingstoestand kunnen beschrijven. Hij krijgt dus een kick."

Aan de deskundigen legde Poppe uit dat hij handelde uit een vorm van overdreven idealisme. "Hij gelooft in het hiernamaals en geeft aan dat de slachtoffers rust uitstraalden. Toch heeft hij ze ook gepleegd vanuit een zeker machtsgevoel, het kunnen beslissen over leven en dood." Dat kenmerk is volgens dokter Van Peteghem typisch voor seriedodingen. "Hij noemt het een goeie daad dat hij mensen uit hun lijden heeft verlost."

Ivo Poppe werd ook onderzocht door klinisch psycholoog Jurgen Nys. "Hij heeft een IQ van 125. Vooral zijn verbale mogelijkheden en redeneervermogen zijn bijzonder goed ontwikkeld. Het is een eerder extravert en ondernemend persoon." Het risico op nieuwe feiten is volgens de getuige moeilijk in te schatten bij seriedodingen. "Op de klassieke schaal scoort hij laag. Maar er is een dwingende neiging om het overlijden te bespoedigen van mensen die bedlegerig zijn. Dat gaat gepaard met een narcistische voldoening. Specifieke omstandigheden van pijn en lijden kunnen die narcistische handelingen triggeren."

Meester Jan Leysen, advocaat van het bisdom Brugge, verwees in zijn vragen naar het boek 'Terreur in de zorg'. Volgens de Nederlandse journalist Carel Wiemers willen moordende zorgverleners opruimen wat hen stoort. "Daar heeft hij nooit iets over gezegd, ik vind het vergezocht om dit hier op meneer Poppe te projecteren. Zwerfvuil opruimen (wat Poppe consequent deed, red.) of mensen vermoorden, er is toch een beetje verschil", reageerde dokter Hans Hellebuyck.

Volgens de gerechtspsychiater kan de beschuldigde zich wel meer dan vier feiten herinneren. "Het is misschien wel mogelijk dat je het niet allemaal heel gedetailleerd meer herinnert. Misschien zat er in die eerdere verklaringen ook een factor van mythomanie. Het is ook mogelijk dat hij pocht over dingen die hij niet gedaan heeft, dat weten we niet", aldus dokter Hellebuyck.

Op vraag van de verdediging kwam professor Mattias Desmet vanochtend opnieuw aan het woord. De psychotherapeut van Ivo Poppe gaf toelichting bij de notities die hij op de vorige zitting moest neerleggen. "Langs de ene kant is er strikt moreel besef, zonden vermijden vanuit zijn katholiek discours. En dan aan de andere kant de feiten." Ook met schuldbsef heeft hij het moeilijk. "Hij kreunt eronder, maar vindt langs de andere kant dat hij eigenlijk geen spijt moet hebben, omdat het terminaal zieke mensen waren."

Uit de notities van de professor bleek ook dat de beschuldigde zou gestolen hebben in het ziekenhuis. "Het ging over een pleister of een aspirientje uit de kast van het ziekenhuis en zelfs over het meenemen van de halfopgegeten broodjes voor zijn kippen. Hij ervaart dingen gemakkelijk als groots en dramatisch."