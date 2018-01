"Illegalen nemen steeds vaker trein naar Wezemaal om op trucks te kruipen" TT

14u47

Bron: VTM Nieuws 24 Ponsaerts Het station van Wezemaal. Gisteren werden in het station van het Vlaams-Brabants Wezemaal 36 illegalen opgepakt bij een grote controle van de spoorwegpolitie en de dienst Vreemdelingenzaken. Volgens VTM Nieuws merkt de politie steeds vaker op dat personen de trein naar daar nemen op via de snelwegparking in vrachtwagens te kruipen.

De politie is het fenomeen blijkbaar al een tijdje op het spoor en organiseerde daarom gisteren een grootschalige actie. Het treinstation van Wezemaal ligt niet ver van de snelwegparking van Rotselaar langs de E314. Daar proberen wanhopige illegalen dan in vrachtwagens te kruipen om zo mee richting Groot-Brittannië te kunnen reizen. Negentien beweerden dat ze minderjarig waren en zijn toevertrouwd aan de dienst Voogdij, voor de 17 anderen moet de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing nemen.

In tussentijd zwerven de migranten rond in de buurt van de parking. Slapen doen ze in geïmproviseerde hutjes. Volgens de politie gaat het om een georganiseerde vorm van mensenhandel.

"Hier is dit toch een nieuw gegeven", zegt de burgemeester van Rotselaar, Dirk Claes, aan VTM Nieuws. "We merken op dat sommigen met de bus komen, maar de meeste nemen de trein. Ze zijn heel goed op de hoogte van de uren van het openbaar vervoer en weten precies hoe ze tot aan de parking moeten geraken."

Vorige week verklaarde ook de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen dat er steeds meer transitmigranten in de provincie Antwerpen in vrachtwagens proberen te kruipen, terwijl het fenomeen zich vroeger beperkte tot West- en Oost-Vlaanderen.

Ponsaerts De snelwegparking van de E314 in Rotselaar.