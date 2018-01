"Ik hoop dat uw pa kapot blijft": Luciano (24) staat terecht omdat hij vader van ex-lief doodstak hr bvdh

11u40

De 24-jarige Luciano W. uit Zonhoven moet zich op 14 februari en 22 juni van dit jaar verantwoorden voor het doodsteken van de 46-jarige Bart Loisen uit Genk, de vader van zijn ex-liefje. Begin juni 2015 gaf hij de veertiger messteken. Het slachtoffer bezweek enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op een eerste agendazitting vandaag verscheen Tamara Loisen, dochter van het slachtoffer en ex van de beklaagde, als burgerlijke partij. Ook vier andere personen uit de familiale kring stelden zich burgerlijke partij. Op 14 februari zal het getuigenverhoor de volledige dag in beslag nemen. Onder meer de wetsgeneesheer en gerechtspsychiater komen aan het woord. Op 22 juni krijgt Luciano W. het woord.

De dodelijke steekpartij vond plaats op een maandagochtend. Bart Loisen en Luciano leefden al een tijdje in discussie nadat de relatie tussen Tamara en Luciano na twee jaar op de klippen was gelopen. Die ochtend reed Loisen met twee vrienden naar het huis van Luciano. De daaropvolgende schermutseling eindigde met twee steken in het lichaam van de man. In het ziekenhuis vocht hij voor zijn leven. Via WhatsApp stuurde Luciano toen naar zijn ex: “Ik hoop dat uw pa daar kapot blijft. Hij moet echt trots geweest zijn op wat hij had gedaan.” Even later werd hij wel milder in zijn toon. Bart Loisen overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Voorwaardelijk vrij

Beklaagde Luciano W. is momenteel voorwaardelijk vrij. Openbare aanklager Patrick Boyen haalde vandaag meteen aan dat hij een kopie van een ander strafdossier bij de huidige bundel zal voegen, omdat Luciano sinds de feiten in Zonhoven opnieuw correctioneel veroordeeld is. Zo kreeg hij in september 2017 vijftien maanden cel, waarvan vijf met uitstel, voor een geweldsdelict. En dat omdat hij twee broers hielp, die de nieuwe vriend van een ex-lief een lesje wilden gaan leren.