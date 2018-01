"Ik ben nogal zwaar, ik kan er goed tegen": vrouw met 3,4 promille betrapt achter het stuur Deze week in de politierechtbank EB

26 januari 2018

10u34

Bron: Eigen berichtgeving 6 Een vrouw die een ongeval veroorzaakte nadat ze achtervolgd werd door een huurder, een man die onbewust de baan op ging met een verhuiswagen van 4,5 ton, een dame die een ongeval veroorzaakte met haar gloednieuwe Mercedes en een heer die tegen de lamp liep met net dat Duveltje te veel op. Een greep uit enkele zaken die de voorbije week in de politierechtbanken werden behandeld. En dan was er nog de vrouw die dacht dat alcohol geen vat op haar heeft omdat ze nogal zwaar is.

Vrouw met 3,4 promille "kan er goed tegen"

J. D. W. uit Sint-Lievens-Houtem kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 3.400 euro opgelegd nadat ze met maar liefst 3,4 promille alcohol in het bloed een geparkeerd voertuig aanreed op de Markt in Sint-Lievens-Houtem. De dame was niet aan haar proefstuk. "Het gaat om een hoge graad van intoxicatie, maar mijn cliënte is behoorlijk zwaar. Ze kan er dus goed tegen", klonk het opmerkelijke excuus van haar advocaat.

De politierechter was niet onder de indruk. Hij legde de dame naast de zware geldboete ook nog 3 maanden rijverbod op. Haar rijbewijs krijgt ze pas terug na het opnieuw slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)

Bejaarde vrouw vlucht met gloednieuwe Mercedes

Vijftig kilometer. Zo weinig had de nagelnieuwe Mercedes C180 van een bejaarde vrouw uit Kortrijk al gereden, toen ze in september 2016 tegen twee geparkeerde wagens belandde.

Na het ongeval reed Yvette V. gewoon verder, maar via een getuige en de brokstukken kon de aanrijdster toch gevonden worden. V. bleek bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben. "Ze duwde op het gaspedaal in plaats van op de rem", pleitte haar advocate.

Dat ze met een gloednieuwe Mercedes reed, hoefde niet te verwonderen, want haar echtgenote was jarenlang concessiehouder voor Mercedes-Benz in de Kortrijkse regio.

De politierechter legde een boete van 600 euro en een rijverbod van 21 dagen op. (LSI)

"Onbewust" op weg met verhuiswagen van 4,5 ton

Twee werknemers van verhuisbedrijf Sofanie in Veurne hebben zich deze week voor de politierechter moeten verantwoorden. Op 27 maart vorig jaar betrapte de politie een verhuiswagen van het bedrijf met achter het stuur A.D. De man bleek rond te rijden met een bestelwagen van 4.5 ton, waarvoor rijbewijs C vereist is. Ook J.D. werd gedagvaard omdat hij de wagen 'uitleende' aan A.D.

"Maar alles berust op een misverstand", zei hun advocaat. "De voertuigen bij Sofanie zijn gelijkaardige bestelwagens, de ene wegen echter 3 ton, voor rijbewijs B, en de andere 4,5 ton. Het is niet meer dan een vergissing." De rechter wil dat nu nagaan en stelde de zaak uit naar 19 februari. (JHM)

Man met Duvel te veel op achter stuur betrapt

N. R. (52) uit Oudenaarde kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod opgelegd nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. De man had 1,49 promille alcohol in het bloed en gaf onmiddellijk toe dat hij twee Duvels had gedronken. "Ik ben in de fout gegaan. Het is gedaan met Duvels drinken", vertelde hij nog in de rechtbank. (TVR)

Vrouw (59) veroorzaakt ongeval "na achtervolging door huurders"

In de Brugse politierechtbank vond deze week naar jaarlijkse gewoonte een themazitting plaats rond alcohol in het verkeer. Veertig bestuurders moesten voor politierechter Peter Vandamme verschijnen omdat ze onder invloed achter hun stuur zaten. Vandamme verklaarde liefst vijf wagens verbeurd.

Een 59-jarige vrouw uit Tielt kreeg drie maanden rijverbod omdat ze begin dit jaar met 2,38 promille in haar bloed op een tegenligger botste. Naar eigen zeggen werd de dame kort voordien achtervolgd door enkele van haar huurders. "Ik zat met de daver op het lijf en ging om te bekomen thuis een tweetal glazen drinken. Ik had nog een afspraak in de Woonwinkel en had nooit meer in mijn wagen mogen kruipen." (SDVO)

