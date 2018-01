"Getroffen huizen wel degelijk gecontroleerd en goedgekeurd" NBA

17u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 Klaas De Scheirder 16012018 Antwerpen ontploffing ontploffing op de paardenmarkt in Antwerpen, 3 huizen storten volledig in.Beelden van de ochtend

De stad Antwerpen wil niet op het gerechtelijk onderzoek vooruitlopen, maar zegt wel dat de betrokken panden recentelijk nog gecontroleerd werden. "We gaan niet over de panden individueel communiceren, maar we kunnen in het algemeen wel zeggen dat de getroffen huizen in het recente verleden nog gecontroleerd geweest zijn. Op brandveiligheid, bouwtechnisch gebied en bewoonbaarheid. Daaruit kwam niets alarmerend of onrustwekkend. In het algemeen worden horecapanden (op de benedenverdieping zat een pizzeria), publiek toegankelijke zaken en studentenkoten streng gecontroleerd", klinkt het.