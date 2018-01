"Geknoei van wetgever" zal moordbeklaagde lichtere celstraf opleveren ADN

13u58

Bron: Belga 165 Repro Toon Verheijen Een foto die Irisleidi twee dagen voor haar dood nog op Facebook postte. Nesib B. staat voor het Antwerpse hof van beroep terecht voor de moord op zijn ex-vriendin Irisleidi Tamayo (26). De dertiger had haar voor de ogen van hun kinderen met 26 messteken om het leven gebracht in hun woning aan de Eethuisstraat in Merksem. In eerste aanleg werd B. tot 24 jaar cel veroordeeld, maar het staat nu al vast dat hij in beroep een lichtere straf zal krijgen. "Door het geknoei van onze wetgever kan ik nu slechts 20 jaar eisen, want sinds de tussenkomst van het Grondwettelijk Hof is dat de maximumstraf", stelde de advocaat-generaal.

Het Grondwettelijk Hof had op 21 december geoordeeld dat de hervorming van assisen ongrondwettelijk is. In die hervorming was ook opgenomen dat de correctionele rechtbank celstraffen tot 40 jaar kon uitspreken. Die bepaling werd eveneens vernietigd, waardoor de maximumstraf nu weer 20 jaar bedraagt. Het arrest van het Grondwettelijk Hof is vandaag in het Belgische Staatsblad verschenen en treedt dus in werking. Goed nieuws voor Nesib B., die onder meer in beroep was gegaan omdat hij zijn straf te zwaar vond.

"Papa is mama aan het vermoorden!"

Nesib en Irisleidi vormden ongeveer elf jaar lang een koppel. Ze hadden samen twee kinderen, maar ook de drie kinderen uit zijn vorig huwelijk woonden bij hen. Irisleidi had enkele weken voor de feiten een punt achter hun relatie gezet en was met haar kinderen naar een vluchthuis gegaan. Een beslissing die Nesib niet kon verkroppen.

Op 30 januari 2016 had Nesib gevraagd of Irisleidi de twee jongste kinderen kon komen ophalen. Ze reed daarop samen met haar moeder en diens partner naar Merksem. Hij ging mee naar binnen, maar werd door Nesib weggestuurd, omdat hij vijf minuutjes alleen wilde praten met Irisleidi. Korte tijd later weerklonk gegil en kwam de oudste dochter van 14 in paniek naar buiten gelopen. "Papa is mama aan het vermoorden!", riep ze. Het slachtoffer lag met 26 messteken in de garage. Nesib had zichzelf in de onderbuik gestoken, maar zonder veel erg.

Impulsief?

De beklaagde kan zich slechts drie messteken herinneren en ontkent dat hij met voorbedachten rade handelde. De verklaringen van de kinderen tonen volgens het Openbaar Ministerie het tegendeel aan. Nesib had kort voor de komst van hun (stief)mama afscheid van hen genomen en hen een enveloppe met 3.600 euro, zijn gsm en autosleutels gegeven. "Het was allemaal voor ons, omdat we recht hadden op een goed leven. Papa begon te huilen en zei dat mama hem bedrogen had en hem pijn had gedaan in zijn hart. Hij ging voor lange tijd weg, maar zou terugkomen als we groot waren", las advocaat-generaal Alexandra Van Kelst voor uit de verklaring van de toen 9-jarige dochter. Dit toont volgens de aanklager aan dat het geen impulsieve daad was, zoals B. wil laten uitschijnen.

Marc De Roeck Het stoffelijke overschot van slachtoffer Irisleidi Tamayo wordt naar buiten gebracht uit de woning in de Eethuisstraat.