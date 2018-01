"Geen afrekening, maar louter de waarheid": nieuw boek over zaak-Wesphael mvdb

Bron: 7s7 - SudPresse 0 Belga Het doodsprentje van Véronique Pirotton. Na Bernard Wesphael zelf, hebben nabestaanden van slachtoffer Véronique Pirotton nu ook een boek geschreven over de zaak. De voormalige Waalse politicus en mede-oprichter van Écolo werd in oktober 2016 vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw.

Drie jaar eerder, in de nacht van 31 oktober op 1 november 2013, werd Pirotton dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende. Ze deelde de kamer met Wesphael.

Auteur van het nieuwe boek is Vincent Demonty, een vriend van Nadine Pirotton, de zus van Véronique. Het boek waarvan de titel nog niet bekend is, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een reconstructie van het assisenproces door de ogen van Nadine. Het tweede deel zorgt mogelijk voor controverse. De ik-persoon is Véronique Pirotton zelf, die haar getroebleerde relatie met Wesphael tot aan haar dood beschrijft. Een fictief verhaal dus, waarvoor Demonty te rade ging bij vrienden en familieleden van Pirotton, alsook bij voormalige vrienden van Wesphael die hem de rug hebben toegekeerd. Ook O.D., de minnaar van Pirotton, verleende zijn medewerking aan het boek.

In een interview met de Sudpresse-kranten verklaart Demonty dat zijn boek geen afrekening is met Wesphael, maar het louter "de waarheid" betreft. Ook wil hij Pirottons zoon Victor (18) een hart onder de riem steken. Die daagt zijn vroegere stiefvader voor de burgerlijke rechtbank. De tiener wil dat het gerecht uitzoekt of Wesphael geen fouten gemaakt heeft die tot de dood van zijn moeder konden leiden. De zaak gaat in maart van start, en net dan wordt het boek in de winkelrekken verwacht.

Sudpresse contacteerde ook Wesphael zelf. Indien er flagrante onwaarheden in het boek staan, overweegt hij gerechtelijke stappen te ondernemen.

BELGA Saphia Wesphael vliegt haar vader Bernard om de armen, na de vrijspraak in het assisenproces.

BELGA Nadine Pirotton, de zus van Véronique.