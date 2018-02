"Foto's tonen hoe hevig schietpartij op schuiladres van Abdeslam was" Redactie

02 februari 2018

21u04

Bron: Belga 0 VTM NIEUWS heeft foto's in handen gekregen over de inval in maart 2016 op het schuiladres van Salah Abdeslam, Sofiane Ayari en Mohammed Belkaid in de Driesstraat in Vorst.

Mohammed Belkaid werd daar doodgeschoten, Salah Abdselam en Sofiane Ayari konden ontsnappen. Abdeslam werd enkele dagen later gevat. VTM NIEUWS heeft foto's in handen gekregen over die schietpartij. Daarop is duidelijk te zien hoe hevig het vuurgevecht was tussen terroristen en politie.

Op de foto's is te zien hoe de trap volledig doorzeefd is met kogels. Op de grond liggen tientallen kogelhulzen. De vele kogelgaten in de muur tonen de impact van de zware wapens. Drie politiemensen raken gewond. Ze trekken zich terug en roepen meteen de speciale eenheden op.

Ook de speciale eenheden krijgen zwaar weerwerk van één van de terroristen, Mohammed Belkaid. Urenlang wordt er over en weer geschoten. Dat is opnieuw te zien aan de impact van de kogelinslagen in de muren en in de deuren.