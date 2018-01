"Ex-para bekende dat hij wapen voor moord-De Vleeschauwer leverde" Jeffrey Dujardin

05u24

Bron: Eigen berichtgeving 139 De vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer. Het parket-generaal van Gent zou opnieuw een onderzoek zijn gestart in de 22 jaar oude zaak van de vermoorde Lokerse rijkswachter Peter De Vleeschauwer op basis van een bekentenis. Een ex-para Antoin G. zou een jaar geleden aan een vriend opgebiecht hebben dat hij het moordwapen geleverd heeft.

De vriend ging ermee naar de politie die de klacht niet geloofwaardig genoeg vond. Na het overlijden van Antoin G. besloot de vriend opnieuw richting politie te stappen. Nu had men gehoor voor de vriend. Bij een huiszoeking werd 'een oud wapen' teruggevonden, zo schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Alle sporen liepen dood in het onderzoek, er waren allerhande theorieën over wat er precies gebeurd is met De Vleeschauwer. In 1996 werd de toen 37-jarige rijkswachter ontvoerd terwijl hij nachtdienst in de kazerne van Sint-Niklaas deed. Hij werd met een nekschot gedood en in de Schelde teruggevonden. Het werd het tweede grote moordmysterie in ons land, naast de Bende van Nijvel. Er waren verscheidene verdachten, maar tot op vandaag is de zaak onopgelost.

Daarnaast is er nog een groot vraagteken dat mogelijks geen antwoord zal krijgen. De kogel die gebruikt is om De Vleeschauwer te vermoorden is nooit teruggevonden. Hierdoor is het onmogelijk te weten met welk wapen de kogel afgevuurd zou zijn.

Het parket-generaal van Gent, dat het onderzoek voert, was vandaag duidelijk in zijn communicatie. "We kunnen geen commentaar geven hierop", aldus advocaat-generaal Francis Clarysse.

BELGA De vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer.