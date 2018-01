"Euthanasie is een gemeen excuus voor seriemoordenaar Poppe" Redactie

31 januari 2018

11u26

Bron: Belga 1 Op het assisenproces tegen de 61-jarige Ivo Poppe is procureur-generaal Serge Malefason vandaag begonnen aan zijn requisitoir. Volgens de openbaar aanklager kan van euthanasie geen sprake zijn en genoot de beschuldigde van de macht om te beslissen over leven en dood.

Serge Malefason verwees bij de start van zijn requisitoir naar alle positieve getuigenissen over Poppe. "Is Ivo een heilig man? Is hij de veerman die als een hellehond waakt aan de Styx? Hij zegt zelf dat hij graag stervensbegeleiding deed." Tegelijk durfde de beschuldigde vooral zijn vrouwelijke collega's de les te spellen. "Ik kan alleen maar vaststellen dat de goegemeente maar één Ivo kent, zij kennen de geniepige Ivo niet. Hij veroordeelt een ongehuwde moeder en heeft zelfs het lef om naar het net geboren kind ook een brief te sturen."

De procureur-generaal hekelde ook de manier waarop Poppe zijn daden probeerde te verbloemen. "Dit proces gaat niet over een zachte dood of over een vroegtijdig laten inslapen van bejaarden. Waren het echt zulke dutskes die kwart voor dood, zoals hij zelf omschreef, met bussen werden binnengebracht in de tempel des doods? Nee, het gaat over moord en oudermoord op zijn moeke. Kille en genadeloze daden."

De kwetsbare ouderling doden, is geen werk van barmhartigheid, in geen enkele religie. Voor mijn part mogen ze lid zijn van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster, maar die universele wet is voor iedereen hetzelfde. Gij zult niet doden Serge Malefason

Tijdens het proces kwam ook de euthanasiewetgeving regelmatig aan bod. "Maar dit gaat niet over inbreuken op de euthanasiewetgeving of een maatschappelijk debat over lacunes in de wet." Vooral de getuigenis van Marc Cosyns zorgde voor ophef. "Hij hoopte het euthanasiedebat terug op de agenda van het parlement te plaatsen, dat was zijn verborgen agenda. Dat is niet de taak van het hof van assisen."

Poppe heeft altijd beweerd dat hij zijn familieleden en patiënten vooral wilde helpen. "Maar hij heeft zelfs die impliciete vraag nooit gekregen. Die mythe is dus doorprikt. De kwetsbare ouderling doden, is geen werk van barmhartigheid." De openbaar aanklager merkte op dat dit sowieso in geen enkele religie kan. "Voor mijn part mogen ze lid zijn van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster, maar die universele wet is voor iedereen hetzelfde. Gij zult niet doden. Het respect voor het leven is een universele waarde."

Het openbaar ministerie wierp op dat Poppe wrede technieken gebruikte, terwijl er wel alternatieven bestonden. "Hij gebruikt allemaal uitvluchten over medelijden. Ik zie de euthanasie niet als drijfveer, wel als een excuus voor de geniepige Ivo. Een gemeen en hard excuus voor de seriemoodenaar Poppe."

De beschuldigde genoot volgens Malefason van de macht om te kunnen beslissen over leven en dood. "Dat is het voor de hand liggende motief van een seriemoordenaar. Het is een onmiskenbaar en extreem voorbeeld van macht. Die machtshonger is een psychische kwelling die hij voelde als er iets niet goed ging in zijn leven. We zien dat bij zieke mensen, maar ook bij zwerfvuil of de sigarettenpeuken van de cipiers."