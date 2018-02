"Er komt geen sociaal plan, geen bloedbad bij Brussels Airlines"

Bron: Belga 90 Brussels Airlines blijft een Belgische entiteit en de Belgische home carrier. " Brussels Airlines zal blijven groeien - het professionalisme, expertise en passie van de werknemers van Brussels Airlines zijn een vitaal onderdeel op ons gezamenlijke pad naar succes", zegt Thorsten Dirks, de topman van Eurowings, vanavond in een persbericht. Etienne Davignon, topman van SN Air Holding, de overkoepelende holding bevestigt dat het hybride model behouden blijft.

Er heerste vandaag veel onzekerheid bij de Belgische luchtvaartmaatschappij, zeker nu CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaecker op een bijzondere ondernemingsraad hun ontslag hebben aangekondigd. Gustin wordt vanaf 1 april vervangen door Christina Foerster, momenteel nog commercieel directeur bij Brussels Airlines. Het gaat om de eerste vrouw aan het hoofd van een Lufthansa-filiaal. Wie de nieuwe financieel directeur wordt, is nog niet bekend.

Zowel Gustin als De Raeymaecker zouden de transitie "steunen" en nog tot 31 maart aan boord blijven. "Bernard Gustin en Jan De Raeymaeker hebben belangrijke bijdragen geleverd aan Brussels Airlines, ze hebben het bedrijf succesvol geleid door groei en turbulente tijden. Dankzij hen is Brussels Airlines vandaag de nummer één luchtvaartmaatschappij van België", jubelt Dirks. Thibault Demoulin zal vanaf 1 april worden benoemd als Chief Operating Officer (COO) van Brussels Airlines, blijkt nog uit het persbericht. Daarnaast zullen er nog twee nieuwe leden aan het managementteam van Brussels Airlines worden toegevoegd.

Eurowings Group

"We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe team, samen met de rest van het personeel, de nu al succesvolle samenwerking tussen Brussels Airlines en Eurowings verder zal versterken. Alleen samen kunnen we de Europese luchtvaartindustrie vormgeven en kunnen we onze plannen voor duurzame groei laten slagen. Brussel blijft als Europese hoofdstad vitaal in onze groeistrategie", zegt de Eurowings-topman. Morgen ziet hij de vakbonden van Brussels Airlines.

"Brussels Airlines gaat niet verdwijnen in Eurowings. Er is geen sociaal plan op komst, geen bloedbad", zegt Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van de overkoepelende SN Airholding, vanavond. "Het hybride model blijft behouden." Volgens Davignon zullen Eurowings en Brussels Airlines samen de Eurowings Group gaan vormen, naar het beeld van de Lufthansa Group, die de merken Lufthansa, Swiss en Austrian Airlines omvat.

Het hybride model, met korteafstandsvluchten (point-to-point) gecombineerd met connectievluchten voor het langeafstandsnetwerk, blijft volgens hem behouden. "Er is een gezamenlijke wil om Brussels Airlines te doen groeien."

Het aangekondigde vertrek van Bernard Gustin als CEO van Brussels Airlines was niet het gevolg van goed of slecht beheer, maar wel van relationele problemen tussen hem en de aandeelhouders van Lufthansa. "Personen konden niet meer samenwerken", aldus Davignon. De raad van bestuur van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines, kon alleen maar "met droefheid" die "incompatibiliteit van relaties tussen mensen" vaststellen. Daarop werd beslist afscheid te nemen van Gustin en van financieel directeur Jan De Raeymaeker.